"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de "S.W.A.T.". Voici les résumés de ces trois épisodes qui seront diffusés mardi soir.

La série "S.W.A.T." suit le quotidien d'une unité d'élite des forces de police de Los Angeles (Special Weapons And Tactics).

L'intrigue se concentre sur le sergent Daniel "Hondo" Harrelson, un ancien Marine originaire du sud de Los Angeles.

21:10 Épisode 7x07 Fin de service

Après avoir reçu trois balles dans le corps, Luca est transporté à l'hôpital entre la vie et la mort... L'angoisse est insoutenable pour les membres de la vingtième brigade. Mais après quatre heures passées au bloc opératoire, les médecins parviennent à le sauver. Celui-ci devra néanmoins suivre des séances de rééducation afin de retrouver le plein usage de son bras droit.

Par ailleurs, le lieutenant Burrows met toutes les ressources de la brigade criminelle au service du S.W.A.T. afin de retrouver et d'appréhender les braqueurs qui ont tiré sur Luca. Il parvient à retrouver la voiture dans laquelle les braqueurs ont pris la fuite et à interpeller l'un des quatre malfrats. Malheureusement, celui-ci est tué en prison avant d'avoir pu parler. Peu à peu, Hondo et son équipe remontent la piste des trois autres mais, l'un d'eux ayant doublé ses complices, l'enquête n'en est que plus difficile.

Impatient de reprendre du service et d'aider ses collègues, Luca ronge son frein jusqu'au jour où tombe le couperet : la balle qu'il a reçue à l'épaule a laissé des séquelles permanentes qui ne lui permettront pas de retourner sur le terrain.

De son côté, affecté par ce qui est arrivé à Luca, Deacon remet son départ à la retraite en perspective...

22:00 Épisode 7x08 Chef de meute

Deux frères enlèvent la serveuse d'un café. Ce qui ressemble à un harcèlement amoureux s'avère beaucoup plus compliqué : Jeb et Grant Webber sont, en effet, convaincus que la fin du monde est proche et leur famille est confinée dans la propriété de leur père, Calvin Webber. Le S.W.A.T. doit user de toutes ses stratégies pour pénétrer dans ce bunker survivaliste. Cette opération pourrait être la dernière pour Deacon...

22:50 Épisode 7x09 L'appât

Hondo et son équipe ont affaire au "Gang des appâteuses", des cambrioleuses qui vont de ville en ville pour séduire des hommes sur les réseaux sociaux avant de les droguer et de les cambrioler. Elles sont traquées par Jackie Vasquez du FBI, qui demande son aide à Hondo quand le gang est repéré à Los Angeles. Alors que "Les appâteuses" ciblent en général des hommes très riches, les dernières victimes ont un niveau de vie plus ordinaire et seuls leurs ordinateurs semblent avoir été dérobés...