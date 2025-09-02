recherche
"HPI - Crack, Pshiiit, Haaaa" : résumé de l'épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 4 septembre 2025 (vidéo)

mardi 2 septembre 2025
Jeudi 4 septembre 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le cinquième épisode de la 5ème et ultime saison de la série "HPI" : « Crack, Pshiiit, Haaaa ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x05 Crack, Pshiiit, Haaaa

À peine remis de leur rupture, Morgane et Karadec enquêtent sur le meurtre d'un champion de E-sport.

Céline tente de convaincre son ingérable consultante de passer le concours de la police, mais Morgane a d'autres choses en tête : le harcèlement constant de l'ex-femme de son père, obsédée par un héritage inexistant, et la gestion compliquée du doudou préféré de Léo, que Karadec lui a confié...
