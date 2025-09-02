recherche
"Crime dans l'Hérault" avec Florence Pernel à revoir sur France 3 jeudi 4 septembre 2025

mardi 2 septembre 2025
"Crime dans l'Hérault" avec Florence Pernel à revoir sur France 3 jeudi 4 septembre 2025

Jeudi 4 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Crime dans l'Hérault" avec Florence Pernel, Guillaume Cramoisan et Lola Dewaere.

L'histoire en quelques lignes...

La patronne d’une boite de nuit huppée du Cap d’Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l’adjudant-chef Caroline Martinez, pense d’abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé.

Un second crime, celui du directeur d’un camping retrouvé mort avec un masque de renard, intrigue davantage nos trois enquêteurs. Ils soupçonnent un homme avec lequel il avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime...

Avec : Florence Pernel, Guillaume Cramoisan, Lola Dewaere, Catherine Demaiffe, Lolita Chammah, Bonnaffet Tarbouriech.

Séries
