La seconde saison de "Wolf Hall" diffusée sur Arte jeudi 4 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 2 septembre 2025 133
La seconde saison de "Wolf Hall" diffusée sur Arte jeudi 4 septembre 2025

Jeudi 4 septembre 2025 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois premiers épisodes de la seconde saison de "Wolf Hall", une minisérie qui suit le destin de Thomas Cromwell, l'éminence grise du roi Henri VIII d'Angleterre, après l'exécution d'Anne Boleyn.

Après l’exécution d’Anne Boleyn, Thomas Cromwell poursuit sa carrière de conseiller de l’ombre à la cour d'Henri VIII.

Suite et fin de la fascinante chronique historique de Peter Kosminsky et Peter Straughan, servie par une écriture et un casting toujours aussi brillants.

L'histoire en quelques lignes...

En 1536, la cour d’Angleterre est en plein tumulte. Henri VIII a divorcé de sa première femme pour épouser Anne Boleyn, mais cette dernière est à son tour tombée en disgrâce.

Le roi a chargé Thomas Cromwell, un avocat devenu son éminence grise, de comploter pour la faire accuser de trahison. La tête d’Anne vient à peine de tomber que le souverain épouse une dame de compagnie, Jane Seymour, en espérant qu’elle saura lui donner un héritier mâle. Mais sa fille, la catholique Marie, refuse maintenant de lui prêter allégeance en tant que chef de la nouvelle Église d’Angleterre.

Henri demande à Cromwell de résoudre la situation, quitte à envisager le pire…

