"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 17 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 15 septembre 2025 159
Mercredi 17 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera trois épisodes inédits de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis, qui suit les aventures de Colter Shaw un survivaliste solitaire et un traqueur professionnel.

Rappel de l'histoire de la série

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

21:10 Épisode 1x07 Le mystère Lana Russo

Quand un homme veuf offre une récompense pour retrouver sa fille unique, disparue trois ans plus tôt et présumée morte, Colter accepte la mission. Le père est convaincu d'avoir reconnu sa fille sur une photo récente prise lors d'une kermesse de comté, parue dans le journal. L'enquête de Colter le conduit dans l'univers des amateurs de phénomènes paranormaux et des chasseurs de fantômes.

22:00 Épisode 1x08 Le marié a disparu

Colter se lance sur la piste d'un docker ayant disparu deux semaines avant son mariage, après avoir été confronté à son passé.

22:55 Épisode 1x09 Sun Maï est introuvable

Colter, Bobby et Reenie se lancent dans une course contre la montre pour retrouver une combattante de MMA qui a disparu, en tentant de résoudre les problèmes de visas de sa famille.

Publié dans Séries, Mercredi
