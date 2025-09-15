recherche
Séries

"Dans de beaux draps" : résumé des épisodes diffusés mercredi 17 septembre 2025 sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 15 septembre 2025 152
"Dans de beaux draps" : résumé des épisodes diffusés mercredi 17 septembre 2025 sur France 2

Mercredi 17 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "Dans de beaux draps", une comédie familiale aussi hilarante, émouvante que mouvementée, au cœur des contradictions et des peurs de notre époque.

Rappel de l'histoire...

Mariés, deux enfants, Justine et Rémi Blanchet sont sur le point d’accéder au saint des saints de la haute bourgeoisie et marier leur fille aînée Capucine avec le meilleur parti de la ville… quand ils se retrouvent ruinés et privés de ressources.

Incapables d’assumer ce déclassement qui rappelle cruellement à Justine les jours les plus sombres de son enfance, ils vont peu à peu passer du côté obscur de la force pour sauver les apparences... trouvant dans leur double vie rocambolesque et dangereuse un retour de flamme inattendu.

Les épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 1x03 Un très cher club

Bien que désormais membres à part entière du Ravel Club, une rumeur circule, prétendant que Rémi est un imposteur et qu'il est sans emploi. Plus que jamais, ils doivent prouver qu'ils ont leur place.

Lors de la fête du Nouvel An, Justine et Rémi se mettent sur leur trente-et-un pour éblouir leurs invités mais pris par l'excitation du moment, Rémi mise sa (fausse) montre de luxe au poker... et la perd. Justine lui fait alors réaliser, mais trop tard, que lorsque son partenaire de poker découvrira que la montre est fausse, il sera démasqué comme imposteur, une bonne fois pour toutes !

Dans le même temps, Rémi est en grande difficulté pour son stupide vol à l'étalage : Kathy, enquêtrice de police et amie attentionnée, lui demande de se rendre au commissariat dès que possible pour aider à identifier le suspect à partir d'un portrait-robot... Le sien

22:00 Épisode 1x04 Crise conjugale

Une nouvelle menace, plus intime et pernicieuse, pèse sur les Blanchet : Gauthier Gouget, trésorier du club et comte d'Argenson, fait des avances plus qu’insistantes à Justine.

Déjà anéanti après avoir appris que son ancienne assistante a pris son poste chez Young and Brothers, Remi voit son ego en miettes et finit par se retirer dans la ferme où il a grandi…

Justine, déterminée à prouver son amour et désireuse de punir l'arrogant Gauthier Gouget, ne voit pas d'autre solution que de le cambrioler….

Quant à l'enquête, un indice très compromettant est trouvé sur les lieux d'un précédent cambriolage : l'inhalateur pour asthme de Justine

Dernière modification le lundi, 15 septembre 2025 09:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bernard Lavilliers au Zénith de Paris à revoir sur France 4 mercredi 17 septembre 2025

Bernard Lavilliers au Zénith de Paris à revoir sur France 4 mercredi 17 septembre 2025

15 septembre 2025 - 09:53

Sur le même thème..

&quot;Tracker&quot; : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 17 septembre 2025

"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 17 septembre 2025

15 septembre 2025 - 09:20

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 14 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

13 septembre 2025 - 20:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL