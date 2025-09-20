recherche
Les résumés de "Ici tout commence" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1

samedi 20 septembre 2025
Les résumés de "Ici tout commence" du 22 au 26 septembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 22 au 26 septembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 22 septembre 2025 Épisode 1268

En cours, Malik sent que quelque chose cloche. Face à Fleur, Joséphine garde le silence. À l'Institut, Clotilde fait grand bruit.

Mardi 23 septembre 2025 Épisode 1269

A l'internat, Malik découvre le pot aux roses. Tom et Lionel se tirent la bourre devant les élèves. À la ferme, Stanislas et Angèle ne veulent pas couper la poire en deux.

Mercredi 24 septembre 2025 Épisode 1270

Face à Maya, Malik sonne les cloches. Stanislas et Angèle remettent les pendules à l'heure. Pour les élections du BDE, Tom et Lionel mettent tous leurs œufs dans le même panier.

Jeudi 25 septembre 2025 Épisode 1271

A L'institut, Gaspard récolte ce qu'il a semé. En cours, Tom conte fleurette. De son côté, Bianca défend son territoire.

Vendredi 26 septembre 2025 Épisode 1272

À L'institut, Eléonore remet le couvert. Avec Anouk, Tom se voile la face. Pour sa part, Zoé plaide son innocence.

