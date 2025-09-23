"HPI - Supernova" : résumé du dernier épisode de la série diffusé sur TF1 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le huitième et dernier épisode de la 6ème et ultime saison de la série "HPI" : « Supernova ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x08 Supernova



Ultime épreuve pour Morgane : son oral pour intégrer la police. Face à un jury impassible et exigeant, Morgane délaisse le traditionnel exposé de ses qualités pour raconter, avec passion, sa dernière enquête menée avec Karadec. Un récit où l'enquête se mêle aux souvenirs, où chaque moment partagé refait surface, illuminé par leurs aventures, mais assombri par une menace imminente.

Morgane parviendra-t-elle à devenir flic tout en sauvant celui qui a tant compté pour elle ? Et, au-delà de leur partenariat professionnel, leur lien survivra-t-il à ces épreuves ?

Amour, fête foraine, agents doubles, et ballons de football se croisent dans ce final haletant !