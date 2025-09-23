recherche
Séries

"Infidèles", une histoire d'amour brûlante sur Arte jeudi 25 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 114
"Infidèles", une histoire d'amour brûlante sur Arte jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 20:55, Arte débutera la diffusion de la mini-série "Infidèles", une adaptation moderne du scénario original d'Ingmar Bergman.

L'histoire en quelques lignes...

Fin des années 1970.

Récemment divorcé, le jeune réalisateur David Howard revient vivre à Stockholm où il retrouve son ami d’enfance, Markus, un musicien à la carrière florissante. Il revoit également la femme de Markus, Marianne, comédienne de théâtre, et leur fille Isabelle, qui lui voue une vive affection. Alors que le quatuor se rapproche, le trouble grandit entre David et Marianne, irrésistiblement attirés l’un par l’autre.

Quarante ans plus tard, ils se retrouvent. Le passé resurgit, confrontant David à l’histoire de leur liaison et à ses conséquences…

Tableau désenchanté

Au départ, il y a un scénario d’Ingmar Bergman, qui s’est inspiré d’un épisode autobiographique pour écrire cette histoire d’une liaison passionnelle, revécue par un metteur en scène au soir de sa vie. Liv Ullmann, qui fut son actrice fétiche et sa compagne, en a fait un film sorti il y a vingt-cinq ans, Infidèle.

La série reprend l’argument en le déployant sur six épisodes captivants, explorant les points de vue des différents protagonistes et renouvelant le propos de l’œuvre originale. Ce tableau désenchanté d’un triangle amoureux, composé de touches nuancées, dans des couleurs automnales, fait le constat des dégâts engendrés par les choix des uns et des autres.

Loin de la vitalité romantique d’un Jules et Jim, les personnages sont aimantés par une forme de fatalité, sans conscience du monde qui les entoure. Entre deux hommes qui s’illustrent surtout par leurs faiblesses, Marianne apparaît comme une héroïne plus moderne que ne l’était celle de Bergman, s’affranchissant du statut d’objet de désir pour acquérir une amère lucidité.

Mise en scène et acteurs s’accordent avec élégance au service de ce drame profondément humain, accompagné d’une superbe partition jazzy.

Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 25 septembre 2025 à partir de 20:55, les trois derniers jeudi 2 octobre 2025.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 25 septembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine (vidéo)

23 septembre 2025 - 14:45

Sur le même thème..

&quot;HPI - Supernova&quot; : résumé du dernier épisode de la série diffusé sur TF1 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

"HPI - Supernova" : résumé du dernier épisode de la série diffusé sur TF1 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

23 septembre 2025 - 11:14

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL