"Infidèles", une histoire d'amour brûlante sur Arte jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 20:55, Arte débutera la diffusion de la mini-série "Infidèles", une adaptation moderne du scénario original d'Ingmar Bergman.

L'histoire en quelques lignes...

Fin des années 1970.

Récemment divorcé, le jeune réalisateur David Howard revient vivre à Stockholm où il retrouve son ami d’enfance, Markus, un musicien à la carrière florissante. Il revoit également la femme de Markus, Marianne, comédienne de théâtre, et leur fille Isabelle, qui lui voue une vive affection. Alors que le quatuor se rapproche, le trouble grandit entre David et Marianne, irrésistiblement attirés l’un par l’autre.

Quarante ans plus tard, ils se retrouvent. Le passé resurgit, confrontant David à l’histoire de leur liaison et à ses conséquences…

Tableau désenchanté

Au départ, il y a un scénario d’Ingmar Bergman, qui s’est inspiré d’un épisode autobiographique pour écrire cette histoire d’une liaison passionnelle, revécue par un metteur en scène au soir de sa vie. Liv Ullmann, qui fut son actrice fétiche et sa compagne, en a fait un film sorti il y a vingt-cinq ans, Infidèle.

La série reprend l’argument en le déployant sur six épisodes captivants, explorant les points de vue des différents protagonistes et renouvelant le propos de l’œuvre originale. Ce tableau désenchanté d’un triangle amoureux, composé de touches nuancées, dans des couleurs automnales, fait le constat des dégâts engendrés par les choix des uns et des autres.

Loin de la vitalité romantique d’un Jules et Jim, les personnages sont aimantés par une forme de fatalité, sans conscience du monde qui les entoure. Entre deux hommes qui s’illustrent surtout par leurs faiblesses, Marianne apparaît comme une héroïne plus moderne que ne l’était celle de Bergman, s’affranchissant du statut d’objet de désir pour acquérir une amère lucidité.

Mise en scène et acteurs s’accordent avec élégance au service de ce drame profondément humain, accompagné d’une superbe partition jazzy.

Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 25 septembre 2025 à partir de 20:55, les trois derniers jeudi 2 octobre 2025.