Les résumés de "Plus belle la vie" du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

samedi 27 septembre 2025
Les résumés de "Plus belle la vie" du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 septembre au 3 octobre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 29 septembre 2025 Épisode 430

Au comble du stress, Vanessa et Ulysse font une découverte qui va tout changer. Au Mistral, les théories sur les petits secrets d'Ariane vont bon train. De son côté, Léa fait preuve de maladresse avec sa nouvelle patiente.

Mardi 30 septembre 2025 Épisode 431

Fidèle à Vanessa, Apolline, met tout en œuvre pour la prévenir d'un danger. Djawad, quant à lui, refuse de rester passif face aux problèmes d'Ariane. Malgré les doutes de certains proches, Baptiste est déterminé à s'en sortir.

Mercredi 1er octobre 2025 Épisode 432

Les policiers sont appelés sur une nouvelle enquête impliquant les Kepler. Entre Baptiste et son père, c'est un point de rupture. Dans le cadre de sa recherche d'appartement, Idriss fait la connaissance d'une femme pleine de ressources.

Jeudi 2 octobre Épisode 433

Un mystérieux colis vient donner une nouvelle tournure à l'enquête des policiers. De son côté, Apolline est victime d'un terrible malentendu. À la résidence, une nouvelle arrivante s'installe et analyse les autres habitants.

Vendredi 3 octobre 2025 Épisode 434

Alors que l'enquête avance, Apolline est au cœur de toutes les discussions. Rongée par la culpabilité, Thomas veut trouver un moyen de se faire pardonner. À la résidence, l'organisation d'un quizz géant pourrait bien raviver de vieilles tensions.

Suivez nous...

