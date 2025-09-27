recherche
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

samedi 27 septembre 2025
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 29 septembre au 3 octobre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 29 septembre 2025 Épisode 76

Au Studio, la tension monte crescendo. Avec Iris, Swann donne le "la". Roman met Victoria dans une situation délicate.

Mardi 30 septembre 2025 Épisode 77

Le stratagème de Melvil atteint son point d'orgue. Au Comète, Swann vole la vedette à Victoria. Le Studio réouvre ses portes à une ancienne résidente.

Mercredi 1er octobre 2025 Épisode 78

Ali se fait la voix de la vérité. Elimane et Sultana ne jouent plus la même partition. Marina n'est pas réceptive aux techniques de Jacob.

Jeudi 2 octobre 2025 Épisode 79

Acculé, Melvil tente un ultime coup de poker. Victoria hésite, mais Roman voit les choses en grand. Julian joue au gendre idéal.

Vendredi 3 octobre 2025 Épisode 80

Au Studio Lumière, les cartes sont redistribuées ! Julian et sa meilleure ennemie s'accordent enfin. Elimane et Sultana cherchent la recette de leur couple.

Dernière modification le samedi, 27 septembre 2025 11:30
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
