"Montmartre" sur TF1, résumé des épisodes diffusés lundi 28 septembre 2025 (vidéo)

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de sa nouvelle série événement "Montmartre" réalisée par Louis Choquette.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1899. Céleste (Alice Dufour), danseuse de Cancan dans un cabaret de Montmartre, tente désespérément de retrouver le frère et la sœur dont elle a été séparée brutalement enfant quand leur père a été assassiné sous leurs yeux. Pour pouvoir payer Léon (Hugo Becker), l’inspecteur chargé de les retrouver, elle n’a d’autre choix que de danser nue. Céleste devient ainsi la première effeuilleuse de Paris et fait scandale bien malgré elle. De spectacle en spectacle, à mesure qu’elle prend de l’assurance, une nouvelle vie s’offre à elle, mais les démons de son passé ne cessent de la rattraper.

Arsène (Victor Meutelet), jeune ingénieur automobile issu des beaux quartiers, s’apprête à reprendre les rênes de l’usine de son père. Promis à un bon parti et à une vie toute tracée, il ne se résout pas à honorer un mariage de convenance alors qu’il aime secrètement les hommes. Il prend alors le risque de s’opposer à son père et rompt subitement ses fiançailles, ignorant qu’il va ainsi déterrer un lourd secret bouleversant toutes ses certitudes.

Rose (Claire Romain), jeune blanchisseuse des faubourgs, très amoureuse, se prépare à fonder une famille avec son fiancé. Mais son rêve est de courte durée lorsqu’il la conduit en réalité dans une maison close où elle est enfermée. Rose parvient à s’enfuir mais, poursuivie par ses souteneurs, elle se jette dans la Marne et se retrouve entre la vie et la mort.



Aucun de nos trois héros ne sait alors que les liens du sang les relient.

Aucun d’eux ne sait encore que tout ne fait que commencer… et que leur destin reste à écrire, ensemble, sous le ciel de Montmartre.

Résumé des épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1

Céleste, danseuse de cancan dans un cabaret de Montmartre, n'a qu'une seule obsession : retrouver son frère et sa sœur dont elle a été séparée lorsque leur père a été tué sous leurs yeux. Au même moment, Arsène, un ingénieur talentueux, doit faire face à un mariage arrangé, tandis que Rose, une jeune blanchisseuse, se retrouve prise au piège par l'homme qu'elle aime.

22:10 Épisode 2

Céleste fait tout pour sauver Rose, gravement malade. Pendant ce temps, Arsène est pris dans des conflits familiaux, mais une mystérieuse lettre va venir troubler ses certitudes. Après son numéro audacieux à l'Eléphant Rose, Céleste se retrouve menacée et se demande si sa soudaine célébrité mérite réellement le sacrifice de son bonheur retrouvé.