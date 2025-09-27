recherche
Séries

"La vallée fracturée" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 29 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 27 septembre 2025 175
"La vallée fracturée" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 29 septembre 2025

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "La vallée fracturée", une minisérie inédite dont se l'intrigue concentre sur les tensions et les conflits qui éclatent dans un petit village des Cévennes, Salvérac, à la suite d'un projet de forage de gaz de schiste. 

Rappel de l'histoire...

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire, associé au consortium international SETH, qui finance le projet.

Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu.

Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon.

Cette minisérie inédite, créée et écrite par Michel Bussi et Christian Clères, réalisée par Elsa Bennett, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Avec : Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O'Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), Emma Lemoine (Camille Bourdieu)...

Les épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 3

Les fugitifs sont séparés dans la vallée de Salvérac. Devront-ils sacrifier l’un des leurs ? L’un d’eux joue-t-il un double-jeu ? Au château de Rocheflamme, le compte à rebours est enclenché.

21:55 Épisode 4

Floriane parviendra-t-elle à convaincre Jana Kaskia de ne pas commettre l’irréparable ? Les derniers fugitifs trouveront-ils un moyen d’entrer dans le château ? La vallée est plus que jamais en danger, le pire est pourtant à venir.

Dernière modification le samedi, 27 septembre 2025 12:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1

27 septembre 2025 - 13:10

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 29 septembre au 3 octobre 2025 sur TF1

27 septembre 2025 - 13:10

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 28 septembre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 septe…

27 septembre 2025 - 11:52 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL