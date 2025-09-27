"La vallée fracturée" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 29 septembre 2025

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "La vallée fracturée", une minisérie inédite dont se l'intrigue concentre sur les tensions et les conflits qui éclatent dans un petit village des Cévennes, Salvérac, à la suite d'un projet de forage de gaz de schiste.

Rappel de l'histoire...

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire, associé au consortium international SETH, qui finance le projet.

Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu.

Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon.

Cette minisérie inédite, créée et écrite par Michel Bussi et Christian Clères, réalisée par Elsa Bennett, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Avec : Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O'Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), Emma Lemoine (Camille Bourdieu)...

Les épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 3

Les fugitifs sont séparés dans la vallée de Salvérac. Devront-ils sacrifier l’un des leurs ? L’un d’eux joue-t-il un double-jeu ? Au château de Rocheflamme, le compte à rebours est enclenché.

21:55 Épisode 4

Floriane parviendra-t-elle à convaincre Jana Kaskia de ne pas commettre l’irréparable ? Les derniers fugitifs trouveront-ils un moyen d’entrer dans le château ? La vallée est plus que jamais en danger, le pire est pourtant à venir.