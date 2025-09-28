"La stagiaire - Le bien par le mal", résumé de l'épisode inédit diffusé mardi 30 septembre 2025 sur France 3

Mardi 30 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le sixième et dernier épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Le bien par le mal ».

La saison 10 continue de mélanger habilement les enquêtes judiciaires et la vie personnelle de Constance. En plus de résoudre des affaires complexes qui touchent à des sujets variés comme l'adoption, les transports routiers et même l'entourage d'un membre du palais de justice, Constance doit naviguer dans sa vie familiale, qui ne manque jamais de rebondissements.

Épisode 10x06 • Le bien par le mal

Un procureur de la république et ancien camarade d’école de Quiring est retrouvé assassiné dans d’étranges circonstances. L’enquête sur sa mort mènera Constance à risquer sa propre vie pour découvrir la vérité.

Barth et Antoine préparent Lola qui doit passer en jugement.

En guest dans cet épisode : Olivier Sitruk.