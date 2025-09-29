"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 1er octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera le dernier épisode inédit de la première saison de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis, et débutera la diffusion de la seconde saison.

Rappel de l'histoire de la série

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

21:10 Épisode 1x13 Katy et Dylan, perdus en mer

Colter enquête sur la disparition de deux chasseurs de tempêtes amateurs que la police locale a classée comme noyade accidentelle. Les talents de pisteur de Colter l'amènent à découvrir la face cachée peu reluisante d'une petite ville balnéaire.

22:00 Épisode 2x01 Rattrapés par le passé

Colter enquête sur l'étrange disparition d'une famille dont la voiture a été retrouvée abandonnée sur le bord de la route, dans une partie reculée de l'Arkansas. Il fait alors une découverte choquante sur le passé de la mère de famille et se voit confronté au milieu du crime organisé. Reenie ouvre un nouveau cabinet juridique et demande à Velma de l'aider à s'installer.

22:55 Épisode 2x02 A la frontière du réel

Quand Colter disparait alors qu'il recherche un père disparu, Reenie appelle son frère, Russell à l'aide.