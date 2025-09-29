recherche
La saison 2 de "Flashback" en tournage pour TF1 à Lyon avec Michael Youn et Constance Gay

lundi 29 septembre 2025
La saison 2 de "Flashback" en tournage pour TF1 à Lyon avec Michael Youn et Constance Gay

À Lyon, Michael Youn et Constance Gay viennent de débuter pour TF1 le tournage de six nouveaux épisodes inédits de la série "Flashback".

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir sauvé son père et de retour en 2024, Elsa découvre le prix de son intervention : sa mère Anouk a été assassinée en 1996 par une mystérieuse silhouette affublée d'un masque de Chirac et son frère Hugo, le cœur brisé, l'a suivie quelques mois plus tard. Elsa comprend que l’enquête sur le meurtre de sa mère a été bâclée et que quelqu’un au sein du commissariat cherchait à étouffer l’affaire. Pour réparer ce chaos temporel, Elsa n'a qu'une solution : retourner dans le passé pour empêcher la mort d'Anouk.

Mais en 1996, rien ne va plus chez les LeTellier ! Josselin, rétrogradé, joue les flics infiltrés dans le fameux gang des Jacquots pour sauver sa carrière. Ceux-là même qui seraient liés au meurtre d’Anouk ! Quant à Anouk, elle a claqué la porte de sa vie de femme au foyer pour reprendre ses études.

Le nouveau défi d'Elsa : démasquer l'assassin de sa mère, reconstituer sa famille idéale et faire équipe avec un père aux méthodes toujours aussi peu recommandables. Mais reste à découvrir qui a tué Anouk... et qui a voulu étouffer l’affaire ?

Cette seconde saison, en tournage depuis le lundi 29 septembre 2025 à Lyon, sera composée de 6 épisodes réalisés par Vincent Jamain (épisodes 1, 2 & 3) et Stephen Cafiero (épisodes 4, 5 & 6).

Avec : Michael Youn, Constance Gay, Julien Pestel, Olivia Côte, Malek Lamraoui, Vanessa David, Lionel Erdogan, Caroline Anglade et Elise Diamant.

Avec la participation de Sam Karmann.

À découvrir en 2026 sur TF1...

