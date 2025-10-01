"Simon Coleman" saison 3, résumé des épisodes diffusés vendredi 3 octobre 2025 sur France 2

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la 3ème saison inédite de la série "Simon Coleman" avec Jean-Michel Tinivelli.

La saison 3 en quelques lignes...

Simon Coleman est toujours sur la brèche au commissariat d'Aix-en-Provence. Entre ses enquêtes, ses collègues envahissants, sa hiérarchie tatillonne, les suspects retors et les cadavres qui s'enchaînent, il prendrait bien une semaine de RTT.

Mais dès qu’il rentre chez lui le soir, c’est une nouvelle journée qui commence puisqu’il doit s’occuper de ses neveux. Alors qu’il fait de son mieux pour s’occuper d’eux, il voit son propre père débarquer à la maison. Un père qui n’a jamais été un modèle du genre et qui pourrait bien bouleverser l’équilibre familial.

Les épisodes de la dernière soirée

Épisode 3x05 • Mort sur le green

Clément Ogier, ancien golfeur professionnel, entraîne une équipe de jeunes espoirs en vue des championnats de France. Malheureusement, il est retrouvé mort sous sa douche, tué à coups de club de golf.

Simon Coleman le savait : « Le sport c’est dangereux ! » L’approche d’une compétition cruciale a-t-elle aiguisé les ambitions au sein de son équipe ? Ou le mobile est-il beaucoup plus sentimental ?

Les suspects s'enchaînent comme les jours sur le practice. Car sur les greens du golf d’Aix, les pelouses sont impeccables, le club house délicieusement british, mais le tueur a un drive mortel et les balles sont fatales…

Épisode 3x06 • L'étoile filante

Le célèbre astronome français Mathieu Lebel est assassiné lors d’une soirée d’observation à la belle étoile avec un groupe d’étudiants. À première vue, personne n’en voulait à ce charismatique chercheur, professeur aux États-Unis depuis une dizaine d’années, récemment invité par la faculté d’Aix pour y donner des conférences.

Simon Coleman va découvrir que le retour de cet enfant du pays n’est pas dû au hasard. Qu’était-il venu chercher à Aix ? Cela a-t-il à voir avec sa mort ?

Une enquête la tête tournée vers le ciel mais les pieds bien sur terre pour Simon Coleman, qui ne se laissera pas éblouir par les étoiles filantes.