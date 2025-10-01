recherche
"Astrid et Raphaëlle" de retour dans une 6ème saison inédite à partir du 24 octobre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 1 octobre 2025 475
"Astrid et Raphaëlle" de retour dans une 6ème saison inédite à partir du 24 octobre 2025 sur France 2

Après une saison 5 record, "Astrid et Raphaëlle" vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles dans cette 6ème saison inédite à découvrir sur France 2 à partir du vendredi 24 octobre 2025.

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

La saison 3 en quelques lignes...

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement dont elle a été victime ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Résumé de l'épisode de la première soirée

Épisode 6x01  La mort de Raphaëlle

Raphaëlle est aux urgences, entre la vie et la mort, tandis qu'un célèbre youtubeur chasseur de fantômes est retrouvé mort chez lui, écrasé par une force mystérieuse. Entre expériences paranormales et escroqueries haut de gamme, l'enquête va mener sur la piste d’un mystérieux médium appelé Odin

