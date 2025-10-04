recherche
"Montmartre" sur TF1, résumé des épisodes diffusés lundi 6 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 322
"Montmartre" sur TF1, résumé des épisodes diffusés lundi 6 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de sa nouvelle série événement "Montmartre" réalisée par Louis Choquette.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1899. Céleste (Alice Dufour), danseuse de Cancan dans un cabaret de Montmartre, tente désespérément de retrouver le frère et la sœur dont elle a été séparée brutalement enfant quand leur père a été assassiné sous leurs yeux. Pour pouvoir payer Léon (Hugo Becker), l’inspecteur chargé de les retrouver, elle n’a d’autre choix que de danser nue. Céleste devient ainsi la première effeuilleuse de Paris et fait scandale bien malgré elle. De spectacle en spectacle, à mesure qu’elle prend de l’assurance, une nouvelle vie s’offre à elle, mais les démons de son passé ne cessent de la rattraper.

Arsène (Victor Meutelet), jeune ingénieur automobile issu des beaux quartiers, s’apprête à reprendre les rênes de l’usine de son père. Promis à un bon parti et à une vie toute tracée, il ne se résout pas à honorer un mariage de convenance alors qu’il aime secrètement les hommes. Il prend alors le risque de s’opposer à son père et rompt subitement ses fiançailles, ignorant qu’il va ainsi déterrer un lourd secret bouleversant toutes ses certitudes.

Rose (Claire Romain), jeune blanchisseuse des faubourgs, très amoureuse, se prépare à fonder une famille avec son fiancé. Mais son rêve est de courte durée lorsqu’il la conduit en réalité dans une maison close où elle est enfermée. Rose parvient à s’enfuir mais, poursuivie par ses souteneurs, elle se jette dans la Marne et se retrouve entre la vie et la mort.

Aucun de nos trois héros ne sait alors que les liens du sang les relient.

Aucun d’eux ne sait encore que tout ne fait que commencer… et que leur destin reste à écrire, ensemble, sous le ciel de Montmartre.

Résumé des épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 3

Céleste doit imaginer un numéro innovant pour sauver L'éléphant rose, menacé de fermeture par le ministre, suite au scandale. Arsène décide de partir en Amérique, mais Augustine lui demande son aide pour retrouver Octave. Rose, quant à elle, prend des risques en posant pour un artiste inconnu de Montmartre, malgré les mises en garde de sa sœur.

22:10 Épisode 4

Léon accepte que Céleste l'accompagne à Saint-Loup pour enquêter sur le meurtre de son père. Octave et Arsène, en quête de fonds pour leur projet de moteur électrique, organisent un combat de boxe clandestin. Rose, qui pensait connaître Charles, découvre sa véritable identité.

