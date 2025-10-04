Final de "La vallée fracturée" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 lundi 6 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "La vallée fracturée", une minisérie inédite dont se l'intrigue concentre sur les tensions et les conflits qui éclatent dans un petit village des Cévennes, Salvérac, à la suite d'un projet de forage de gaz de schiste.

Rappel de l'histoire...

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire, associé au consortium international SETH, qui finance le projet.

Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu.

Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon.

Les épisodes de la troisième soirée

21:10 Épisode 5

Les masques tombent les uns après les autres. Qui a menti ? Qui a tué ? Qui a été manipulé ? Floriane et Pierre vont enfin apprendre l’atroce vérité. Il reste moins de deux heures pour sauver la vallée…

21:55 Épisode 6

Le groupe SETH quitte le château de Rocheflamme. Plus rien ne semble pouvoir arrêter leur terrible machination. Les derniers espoirs reposent sur une poignée de prisonniers, et la détermination sans faille de Floriane pour sauver sa famille... et la vallée de Salvérac.