"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 6 au 10 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 6 octobre 2025 • Épisode 1764

Alors que Pablo n’est pas optimiste quant à son avenir, l’équipe de Becker réalise qu’Elise leur a caché des choses.

Mardi 7 octobre 2025 • Épisodes 1765

Au lycée, les dernières révélations laissent les élèves sous le choc. Quant à Elodie et Ludo, ils comptent bien convaincre William de les rejoindre dans leur croisade.

Mercredi 8 octobre 2025 • Épisode 1766

Achille va devoir assumer son geste face à tout le monde au lycée. De son côté, Elodie ne sait plus qui croire.

Jeudi 9 octobre 2025 • Épisode 1767

Claudine et Levars se lancent à la recherche d’un nouvel associé. Côté enquête, un nouvel élément vient innocenter l’un des suspects de l’agression de Pauline.

Vendredi 10 octobre 2025 • Épisode 1768

Tandis que Yann continue à prendre de plus en plus de risques, les habitants de la ferme nagent en plein mystère : malgré la pluie, l’eau ne revient pas dans le puits.