"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 octobre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 6 octobre 2025 • Épisode 1764
Alors que Pablo n’est pas optimiste quant à son avenir, l’équipe de Becker réalise qu’Elise leur a caché des choses.
Mardi 7 octobre 2025 • Épisodes 1765
Au lycée, les dernières révélations laissent les élèves sous le choc. Quant à Elodie et Ludo, ils comptent bien convaincre William de les rejoindre dans leur croisade.
Mercredi 8 octobre 2025 • Épisode 1766
Achille va devoir assumer son geste face à tout le monde au lycée. De son côté, Elodie ne sait plus qui croire.
Jeudi 9 octobre 2025 • Épisode 1767
Claudine et Levars se lancent à la recherche d’un nouvel associé. Côté enquête, un nouvel élément vient innocenter l’un des suspects de l’agression de Pauline.
Vendredi 10 octobre 2025 • Épisode 1768
Tandis que Yann continue à prendre de plus en plus de risques, les habitants de la ferme nagent en plein mystère : malgré la pluie, l’eau ne revient pas dans le puits.