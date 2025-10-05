recherche
"S.W.A.T." saison 8, résumé des 2 épisodes diffusés sur TF1 mardi 7 octobre 2025

dimanche 5 octobre 2025
"S.W.A.T." saison 8, résumé des 2 épisodes diffusés sur TF1 mardi 7 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédit de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T"  qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 8x03 Emprisonnés

Le S.W.A.T. est appelé pour mettre fin à une émeute au sein d'une prison. Un criminel très dangereux compte profiter de la situation pour prendre la fuite. Mis sous pression par le directeur de la prison, Hicks et son équipe ont peu de temps pour agir.

22:00 Épisode 8x04 La panne

Alors que la ville de Los Angeles est en proie à une chaleur étouffante, une coupure d'électricité vient bouleverser l'organisation de la journée. Tous les agents sont réquisitionnés pour patrouiller et venir en aide aux habitants.

Powell, qui fait équipe avec Deacon, est sous le coup d'une malédiction : elle a subtilisé une pièce d'échecs alors que deux agents avaient une partie en cours et toute l'équipe lui en veut d'avoir jeté le mauvais œil sur le S.W.A.T.

Pendant ce temps, Hondo et Gamble sont en mission spéciale pour protéger le maire Castro, qui n'a pas l'intention de rester gentiment à l'abri à l'hôtel de ville...

Suivez nous...

