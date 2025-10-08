recherche
"Reykjavik 112 - Course contre la mort" : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 9 & 16 octobre 2025

"Reykjavik 112 - Course contre la mort" : mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 9 & 16 octobre 2025

Avec son lot de meurtres sanglants et une enquête à rebondissements menée par un duo original policier-psychologue, "Reykjavik 112 - Course contre la mort" s’inscrit dans la lignée des meilleures séries Nordic noir. À suivre jeudi 9 & 16 octobre 2025 sur Arte.

Adaptée du thriller ADN, premier tome d’un cycle écrit par la reine du polar islandais Yrsa Sigurdardottir mettant en scène le duo formé par l’inspecteur Huldar et la psychologue Freyja, "Reykjavik 112 - Course contre la mort" reprend avec brio les ingrédients du Nordic noir : une enquête policière patiemment menée sur fond de paysages froids, dans une tension psychologique grandissante.

La violence sauvage des meurtres y contraste avec la figure de l’enfant témoin, être fragile susceptible de détenir la clé de l’énigme en démasquant le tueur. Tandis que la psychologue tente de redonner voix et mémoire à la petite fille, l’inspecteur, invétéré coureur de jupons, fait face à un enchevêtrement d’indices contradictoires.

Solidement campé, ce duo gagne en profondeur à mesure que les fausses pistes se multiplient... Efficacement mise en scène dans une ambiance crépusculaire, "Reykjavik 112 - Course contre la mort" sonde l’ambiguïté morale des êtres humains et la complexité des motivations criminelles. Âmes sensibles, s’abstenir.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir, dans une maison des environs de Reykjavik, une dispute éclate entre Elisa et son mari Sigvaldi, lequel quitte précipitamment le domicile pour Londres. Dans la nuit, un homme masqué s’introduit dans la maison et assassine sauvagement Elisa sous les yeux de Margrét, sa fillette de 6 ans, dissimulée sous un lit.

L’inspecteur Huldar, auquel l’enquête est confiée, se voit contraint de collaborer avec Freyja, une psychologue pour enfants. Il se trouve qu'il vient de passer la nuit avec elle, avant de s'éclipser lâchement. Alors que Freyja tente de faire parler Margrét, traumatisée et muette, le grand-père s’interpose…

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 45 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 9 octobre à partir de 20:55 sur Arte et les trois derniers, jeudi 16 octobre 2025.

