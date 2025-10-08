"Simon Coleman" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 vendredi 10 octobre 2025

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 21:10, France 2 vous proposera une bonne séance de rattrapage sur la série "Simon Coleman" en rediffusant un épisode de la saison 1 et la saison 3 dans son intégralité.

21:10 Épisode 1x03 Le saut de l'ange

Adeptes de sensations fortes, trois amies se rendent en montagne, à plus de 4000 mètres d'altitude, en vue de s'adonner aux joies de la chute libre, équipées de tout le matériel adéquat. Alors qu'elles enchaînent les sauts, l'une d'entre elles ne parvient pas à ouvrir son parachute et meurt sur le coup après s'être s'écrasée au sol sous les yeux terrifiés de ses deux comparses.

Chargés d'éclaircir les zones d'ombre de l'affaire, Simon et son équipe comprennent très vite que ce qui ressemblait à première vue à un dramatique accident n'en est pas un. En réalité, le parachute de la jeune femme a été saboté et cette dernière poussée vers la mort...

22:45 Épisode 3x01 Dernier solo

Lucas Berthier, un jeune violoniste de 25 ans, fraîchement diplômé du conservatoire de musique d’Aix-en-Provence est retrouvé mort dans sa chambre d’étudiant.

Simon Coleman investit le conservatoire, et découvre que le talentueux jeune homme s’apprêtait à concourir au poste de premier violon à la Philharmonie, tout comme les trois autres membres du quatuor auquel il appartenait. L’un d’eux aurait-il pu vouloir l’éliminer ?

En avançant dans son enquête, Simon apprend cependant que les jeunes musiciens ne sont pas les seuls à avoir pu tuer Lucas. Issu d’un milieu modeste, le violoniste n’a pas toujours eu de bonnes fréquentations… Et si le coupable était à chercher dans son passé ?

En guests dans cet épisode : Joy Esther et Alex Goude.

23:35 Épisode 3x02 La voie du sang

Christophe Lantier, 44 ans, alpiniste renommé et admiré pour ses multiples ascensions à travers le monde, chute mortellement lors d'un cours d'escalade. Simon Coleman découvre de la graisse sur les doigts de Chris, rendant les prises d'escalade glissantes, ce qui suggère un sabotage et donc un meurtre.

En interrogeant ses proches, notamment Pascale, une monitrice d’escalade, et Alex, le gérant de la salle et ami de longue date, les tensions cachées apparaissent.

Si la piste d’un tueur au sein du club semble se profiler, Simon n’écarte aucune hypothèse. Il épluche la carrière de Chris et découvre que la star de l’escalade a peut-être usurpé son plus grand titre…

En guest dans cet épisode : Jean-Baptiste Maunier.

00:20 Épisode 3x03 Mauvaise mer

Jules Ballarin, 27 ans, est retrouvé mort dans un magasin d'accastillage où il travaillait comme gardien. La scène de crime laisse penser à une tentative de cambriolage, mais Simon Coleman découvre rapidement que le meurtre était prémédité.

Jules étant aussi sauveteur en mer, il décide d’aller creuser de ce côté pour en savoir un peu plus sur la victime. Si tous respectaient et appréciaient Jules, Simon apprend qu’il avait poussé l’un des sauveteurs à la démission quelques jours avant le meurtre. Ce dernier aurait-il pu vouloir se venger ?

En avançant dans ses investigations, Coleman comprend que Jules enquêtait lui-même sur l’incendie mortel d’un bateau en pleine mer… Quelqu’un aurait-il voulu l’empêcher de découvrir la vérité ?

01:15 Épisode 3x04 Noces mortelles

Bertrand Durieux, sympathique propriétaire d’une lavanderie à Aix-en-Provence, est assassiné le jour du mariage de sa fille. Qui a pu lui planter un couteau de cuisine dans le ventre alors que les petits-fours du vin d’honneur ne sont même pas encore servis ?

Simon Coleman et Chloé Becker savent que le meurtrier se cache parmi les invités du mariage. Reste à savoir pourquoi il a gâché la fête. Un conflit entre les deux familles ? Une lutte pour prendre la tête de l’entreprise familiale ? Un adultère, alors que l’union des deux tourtereaux n’est pas encore célébrée ?

Une enquête pour le meilleur et pour le pire…

02:00 Épisode 3x05 Mort sur le Green

Clément Ogier, ancien golfeur professionnel, entraîne une équipe de jeunes espoirs en vue des championnats de France. Malheureusement, il est retrouvé mort sous sa douche, tué à coups de club de golf.

Simon Coleman le savait : « Le sport c’est dangereux ! » L’approche d’une compétition cruciale a-t-elle aiguisé les ambitions au sein de son équipe ? Ou le mobile est-il beaucoup plus sentimental ?

Les suspects s'enchaînent comme les jours sur le practice. Car sur les greens du golf d’Aix, les pelouses sont impeccables, le club house délicieusement british, mais le tueur a un drive mortel et les balles sont fatales…

02:45 Épisode 3x03 L'étoile filante

Le célèbre astronome français Mathieu Lebel est assassiné lors d’une soirée d’observation à la belle étoile avec un groupe d’étudiants. À première vue, personne n’en voulait à ce charismatique chercheur, professeur aux États-Unis depuis une dizaine d’années, récemment invité par la faculté d’Aix pour y donner des conférences.

Simon Coleman va découvrir que le retour de cet enfant du pays n’est pas dû au hasard. Qu’était-il venu chercher à Aix ? Cela a-t-il à voir avec sa mort ?

Une enquête la tête tournée vers le ciel mais les pieds bien sur terre pour Simon Coleman, qui ne se laissera pas éblouir par les étoiles filantes.