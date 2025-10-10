recherche
La mini-série "Pour Sarah" avec François-Xavier Demaison rediffusée sur NOVO 19 samedi 11 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 176
Samedi 11 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Pour Sarah", une mini-série en deux épisodes avec François-Xavier Demaison, Thomas Jouannet et Aure Atika.

L'histoire en quelques lignes...

Sarah et Cédric,18 ans, amis d’enfance, sont retrouvés à l’aube entre la vie et la mort à côté d’une voiture accidentée. Plusieurs indices laissent entendre qu’il ne s’agit pas d’un banal accident : la voiture a été volée, le corps de Sarah a été déplacé, et la personne qui a prévenu les secours s’est volatilisée.

Épisode 1

Sarah et Cédric, amis d'enfance, se rendent à une fête chez leur amie Manue donnée en l'honneur du nouveau sponsor de kitesurf de Cédric et de son prochain départ pour l’Australie.

Alors que leurs parents passent le week-end en bord de lac, ils sont avertis par la police que leurs enfants ont eu un grave accident de voiture. Sarah et Cédric sont entre la vie et la mort : une attente insoutenable commence.

Épisode 2

Alors que Cédric s’en sort avec des fractures de la hanche, Sarah est plongée dans un coma qui pourrait être définitif.

Lola, la fille de la commissaire Zerrouki en charge de l'affaire, était présente à la fête de Manue. Sa mère cherche à comprendre ce qui s'est passé et fouille dans l'intimité de Lola qui semble lui cacher des choses. Son petit ami Gégé est soupçonné par les enquêteurs.

Suivez nous...