Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 13 octobre 2025 • Épisode 440

Pour obtenir de nouvelles informations, les policiers tentent de conclure un marché. Le dilemme de Laura l'amène à revoir ses priorités. Au Mistral, en l'absence de Thomas, Djawad a du mal à endosser sa nouvelle casquette.

Mardi 14 octobre 2025 • Épisode 441

L'enquête avance, les policiers ont un nouveau suspect ! Reste à savoir où il se cache... De son côté, Baptiste a bien du mal à conjuguer sa vie de famille avec sa vie professionnelle. Louis, quant à lui, se confie à Djawad sur les "joies" de la colocation.

Mercredi 15 octobre 2025 • Épisode 442

Les policiers se montrent résignés quant à l'issue de leur enquête. À la résidence, Mirta semble avoir trouvé une solution pour soulager Baptiste. Alors qu'il se renseigne sur une habitante de Massalia, Steve a une mauvaise surprise.

Jeudi 16 octobre • Épisode 443

Si l'affaire paraît résolue, pour Ariane, quelque chose cloche. Jennifer, quant à elle, met tout en œuvre pour se faire bien voir, quitte à en faire trop. À la résidence, le nouveau petit diable ne fait pas le bonheur de tous les locataires.

Vendredi 17 octobre 2025 • Épisode 444

Dans les derniers témoignages sur l'enlèvement, certaines explications semblent cousues de fil blanc. Au Mistral, Laura est victime d'une mystérieuse agression. Face à la prévenance de Baptiste, une personne pourrait bien se fourvoyer sur ses véritables intentions.