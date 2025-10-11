recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 193
Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 13 octobre 2025 Épisode 440

Pour obtenir de nouvelles informations, les policiers tentent de conclure un marché. Le dilemme de Laura l'amène à revoir ses priorités. Au Mistral, en l'absence de Thomas, Djawad a du mal à endosser sa nouvelle casquette.

Mardi 14 octobre 2025 Épisode 441

L'enquête avance, les policiers ont un nouveau suspect ! Reste à savoir où il se cache... De son côté, Baptiste a bien du mal à conjuguer sa vie de famille avec sa vie professionnelle. Louis, quant à lui, se confie à Djawad sur les "joies" de la colocation.

Mercredi 15 octobre 2025 Épisode 442

Les policiers se montrent résignés quant à l'issue de leur enquête. À la résidence, Mirta semble avoir trouvé une solution pour soulager Baptiste. Alors qu'il se renseigne sur une habitante de Massalia, Steve a une mauvaise surprise.

Jeudi 16 octobre Épisode 443

Si l'affaire paraît résolue, pour Ariane, quelque chose cloche. Jennifer, quant à elle, met tout en œuvre pour se faire bien voir, quitte à en faire trop. À la résidence, le nouveau petit diable ne fait pas le bonheur de tous les locataires.

Vendredi 17 octobre 2025 Épisode 444

Dans les derniers témoignages sur l'enlèvement, certaines explications semblent cousues de fil blanc. Au Mistral, Laura est victime d'une mystérieuse agression. Face à la prévenance de Baptiste, une personne pourrait bien se fourvoyer sur ses véritables intentions.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 10:35
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les Traîtres&quot;, premières images de la finale diffusée sur M6 samedi 11 octobre 2025 (vidéo)

"Les Traîtres", premières images de la finale diffusée sur M6 samedi 11 octobre 2025 (vidéo)

11 octobre 2025 - 12:05

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Tout pour la lumière&quot; du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Les résumés de "Tout pour la lumière" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

11 octobre 2025 - 11:22

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octob…

11 octobre 2025 - 11:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...