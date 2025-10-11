recherche
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

samedi 11 octobre 2025
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Attention, cette semaine la série est diffusée à partir de 17:30 lundi, mardi et mercredi. Deux épisodes sont diffusés lundi.

Lundi 13 octobre 2025 Épisode 85

Roman révèle le nom des heureux élus... Elimane refuse catégoriquement la proposition de Sultana. Marina saute le pas.

Lundi 13 octobre 2025 Épisode 86

Victoria et Noah trouvent un ennemi commun. Julian initie le concert des âmes déçues ! La jalousie d'Éric le pousse à la faute.

Mardi 14 octobre 2025 Épisode 87

Entre Swann et Noah, la tension monte crescendo. Pour le dernier concert des élèves, place à l'impro ! À la coloc, Jacob ouvre son cœur.

Mercredi 15 octobre 2025 Épisode 88

Florence danse autour de la vérité. La vie sentimentale de Marina franchit un cap. Sultana et Elimane dansent sur une corde raide.

Jeudi 16 octobre 2025  Épisode 89

Au Studio, Florence change de camp. Nils ne parvient pas à tourner la page. Mohamed s'improvise coach.

Vendredi 17 octobre 2025 Épisode 90

Aux portes de la finale, la course à l'EP prend un tournant dramatique. Nils se sacrifie pour Maddie. Mohamed est pris à son propre jeu.

samedi, 11 octobre 2025
Suivez nous...