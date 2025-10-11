recherche
Séries

"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025 sur France 3

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 115
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 13 au 17 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 13 octobre 2025Épisode 1769

Tandis que Louis demande à son père d’enquêter sur la pénurie d’eau, Achille annonce à ses parents qu’il veut changer de lycée

Mardi 14 octobre 2025Épisodes 1770

Louis réalise que le départ prochain de Thaïs l’affecte plus qu’il ne l’aurait pensé. Quant à Léo, il fait interdire à Elodie de venir voir Pauline à l’hôpital.

Mercredi 15 octobre 2025Épisode 1771

Tandis que Kira confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis, les colocs sont sans nouvelles de Ludo.

Jeudi 16 octobre 2025 Épisode 1772

Tandis que Kira confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis, les colocs sont sans nouvelles de Ludo

Vendredi 17 octobre 2025 Épisode 1773

Alors qu’Achille se découvre un allié inespéré au lycée, à la ferme, le temps est compté pour retrouver Ludo.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 13:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

11 octobre 2025 - 13:59

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1

11 octobre 2025 - 13:01

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octob…

11 octobre 2025 - 11:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...