"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 13 octobre 2025 • Épisode 1769
Tandis que Louis demande à son père d’enquêter sur la pénurie d’eau, Achille annonce à ses parents qu’il veut changer de lycée
Mardi 14 octobre 2025 • Épisodes 1770
Louis réalise que le départ prochain de Thaïs l’affecte plus qu’il ne l’aurait pensé. Quant à Léo, il fait interdire à Elodie de venir voir Pauline à l’hôpital.
Mercredi 15 octobre 2025 • Épisode 1771
Tandis que Kira confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis, les colocs sont sans nouvelles de Ludo.
Jeudi 16 octobre 2025 • Épisode 1772
Vendredi 17 octobre 2025 • Épisode 1773
Alors qu’Achille se découvre un allié inespéré au lycée, à la ferme, le temps est compté pour retrouver Ludo.