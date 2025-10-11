"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 13 au 17 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 13 octobre 2025 • Épisode 1769

Tandis que Louis demande à son père d’enquêter sur la pénurie d’eau, Achille annonce à ses parents qu’il veut changer de lycée

Mardi 14 octobre 2025 • Épisodes 1770

Louis réalise que le départ prochain de Thaïs l’affecte plus qu’il ne l’aurait pensé. Quant à Léo, il fait interdire à Elodie de venir voir Pauline à l’hôpital.

Mercredi 15 octobre 2025 • Épisode 1771

Tandis que Kira confie à Thaïs qu’elle a encore des sentiments pour Louis, les colocs sont sans nouvelles de Ludo.

Jeudi 16 octobre 2025 • Épisode 1772

Vendredi 17 octobre 2025 • Épisode 1773

Alors qu’Achille se découvre un allié inespéré au lycée, à la ferme, le temps est compté pour retrouver Ludo.