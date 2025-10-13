"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 octobre 2025

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis.

Rappel de l'histoire de la série

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

21:10 Épisode 2x06 Traque dans les bois

En cherchant des campeurs disparus, Colter rencontre un policier à la retraite qui pense qu'un tueur en série est toujours à l'œuvre.

22:00 Épisode 2x07 Le meilleur ami de l'homme

Colter trouve un chien égaré près d'une station-service de Denver. Peu de temps après, quelqu'un vole le chien, qui se trouvait dans son pick-up. Colter se fait alors un devoir de le retrouver et de le rendre à ses maîtres. Il s'avère que ce chien appartenait à un ancien militaire qui a participé à un vol de statuettes au Benin. Son complice a enlevé sa femme et veut récupérer les statuettes en échange.