"Le parfum du bonheur" : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 15 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série "Le parfum du bonheur" adaptée du roman de Virginie Grimaldi « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».

L'histoire en quelques lignes...

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir.

Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ?

En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux.

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 3

C’est au tour de Ben d’écrire ses souvenirs à Pauline. Si elle s'est uniquement souvenue des bons moments, lui se charge de lui rappeler les plus difficiles. Après les étapes de déni et de colère, Pauline doit voit ressurgir la douleur et les vraies raisons de sa séparation avec Ben.

22:00 Épisode 4

Pauline et Ben peuvent enfin affronter ensemble le drame qu’ils ont vécu. Tous les secrets de famille ne sont cependant pas encore dévoilés et un nouvel événement va à nouveau secouer la famille. Cela pourrait bien être la dernière étape du deuil du couple que Pauline formait avec Ben… ou bien la première d’un renouveau avec lui.

Avec : Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe), Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N'Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa).