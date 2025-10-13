recherche
Séries

"Le parfum du bonheur" : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 15 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 127
"Le parfum du bonheur" : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 15 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 15 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la mini-série "Le parfum du bonheur" adaptée du roman de Virginie Grimaldi « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie ».

L'histoire en quelques lignes...

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir.

Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ?

En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux.

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 3

C’est au tour de Ben d’écrire ses souvenirs à Pauline. Si elle s'est uniquement souvenue des bons moments, lui se charge de lui rappeler les plus difficiles. Après les étapes de déni et de colère, Pauline doit voit ressurgir la douleur et les vraies raisons de sa séparation avec Ben.

22:00 Épisode 4

Pauline et Ben peuvent enfin affronter ensemble le drame qu’ils ont vécu. Tous les secrets de famille ne sont cependant pas encore dévoilés et un nouvel événement va à nouveau secouer la famille. Cela pourrait bien être la dernière étape du deuil du couple que Pauline formait avec Ben… ou bien la première d’un renouveau avec lui.

Avec : Caroline Anglade (Pauline), Michèle Bernier (Isabelle), Michel Boujenah (Philippe), Xavier Robic (Ben), Félix Moati (Romain), Julia Faure (Emma), Michelle Moretti (Colombe),  Foëd Amara (Jérôme), Alex Vizorek (Dr Pasquier), Emilie Granier (Nathalie), Jennifer Pouhe Njall (Julie), Etienne Cocuelle (Teddy), Franck Pech (Marc), Matthieu Boujenah (Maxime), Ya Sin Kaddouri (serveur terrasse), Joël Dupuch (boss agence), Salomé Dienis Meulien (maitresse Jules), Romain Valette (Thibault agence), Cécile-Marie Michaely (Lola), Nathalie N'Songan (sage-femme de Pauline), Eric Pfaff (obstétricien de Pauline), Patrick Hauthier (patron bar-tabac), Louis Obry (Jules), Naïa Pichler (Sidney), Capucine Michaely (Nouméa).
Dernière modification le lundi, 13 octobre 2025 14:52
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" lundi 13 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

13 octobre 2025 - 15:10

Sur le même thème..

&quot;Tracker&quot; : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 octobre 2025

"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 octobre 2025

13 octobre 2025 - 14:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 12 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

11 octobre 2025 - 19:40 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...