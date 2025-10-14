"Prière d'enquêter - Une âme perdue" à revoir sur France 3 jeudi 16 octobre 2025

La capitaine Elli Taleb, policière à la vie privée très chargée (puisqu'elle élève ses trois sœurs) et – surtout – complètement athée et hermétique aux faits religieux, fait équipe avec Clément, un futur moine cistercien de l'abbaye de Valmagne.
Épisode 1x06 Une âme perdue
Un meurtre ensanglante à nouveau l’abbaye de Valmagne quand le contremaitre du chantier de rénovation de l’abbaye mené par les compagnons du devoir tombe du haut du nartex. Meurtre ou suicide ?
Elli, de retour à Valmagne, va devoir découvrir les secrets du passé de certains compagnons.
Clément sera doublement bouleversé par ce qui arrive au sein du monastère et par la rencontre avec ses parents biologiques.