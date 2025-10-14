recherche
"Prière d'enquêter - Une âme perdue" à revoir sur France 3 jeudi 16 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 14 octobre 2025 145
Jeudi 16 octobre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de "Prière d'enquêter" avec Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi : « Une âme perdue ».

La capitaine Elli Taleb, policière à la vie privée très chargée (puisqu'elle élève ses trois sœurs) et – surtout – complètement athée et hermétique aux faits religieux, fait équipe avec Clément, un futur moine cistercien de l'abbaye de Valmagne.

Épisode 1x06 Une âme perdue

Un meurtre ensanglante à nouveau l’abbaye de Valmagne quand le contremaitre du chantier de rénovation de l’abbaye mené par les compagnons du devoir tombe du haut du nartex. Meurtre ou suicide ?

Elli, de retour à Valmagne, va devoir découvrir les secrets du passé de certains compagnons.

Clément sera doublement bouleversé par ce qui arrive au sein du monastère et par la rencontre avec ses parents biologiques.

Dernière modification le mardi, 14 octobre 2025 18:07
Publié dans Séries, Jeudi
Suivez nous...