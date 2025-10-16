recherche
"Matlock" : résumé des épisodes diffusés samedi 18 octobre 2025 sur M6

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 16 octobre 2025
Samedi 18 octobre 2025 à 21:10, M6 débutera la diffusion de la première saison de "Matlock", le reboot de la série des années 80, mais incarné cette fois par Kathy Bates.

L'histoire en quelques lignes...

Madeline “Matty” Matlock, une septuagénaire à la brillante carrière, décide de réintégrer le marché du travail dans un prestigieux cabinet d’avocats où elle utilise son attitude discrète et passe-partout et sa ruse pour gagner des affaires. Matty est assignée à Olympia (Skye P. Marshall), une avocate chevronnée qui a soif de justice et de succès. L’ex-mari d’Olympia, Julian (Jason Ritter), fils du directeur du cabinet (Beau Bridges), est intrigué par Matty et ses compétences.

Tandis que Matty s’efforce de trouver sa place dans ce nouveau monde aux enjeux élevés, elle travaille aux côtés des jeunes recrues du cabinet dont le charismatique Billy (David Del Rio) et la très ambitieuse Sarah (Leah Lewis).

Résumé des épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1x01 La méthode Matty

Madeline "Matty" Matlock, avocate retraitée, décide de reprendre sa carrière en rejoignant le prestigieux cabinet Jacobson Moore. Grâce à son approche discrète et ses méthodes ingénieuses, elle va tenter de gagner sa place et prouver qu’elle peut être un atout. Sa première affaire avec Olympia Lawrence concerne le montant de la compensation à obtenir pour un homme disculpé après avoir été emprisonné pendant 26 ans.

21:55 Épisode 1x02 M.S.C.P.C.F.

Matty s'installe dans son nouveau rôle chez Jacobson Moore et cherche à gagner la confiance d'Olympia. Celle-ci accepte de défendre à la hâte un adolescent atteint de troubles cognitifs dont la famille prétend qu'il a été accusé à tort de meurtre.

22:45 Épisode 1x03 On n'est pas des amies

Occupée à pirater les mails de sa patronne avec l’aide de son petit-fils Alfie, Matty va devoir mettre ses compétences d’avocate au service d’une femme accusant son ancien patron de harcèlement sexuel et de licenciement abusif. Shae Banfield, experte en constitution de jury, vient aider l’équipe sur cette affaire.

Suivez nous...