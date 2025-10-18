"Montmartre" sur TF1, résumé des épisodes diffusés lundi 20 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de sa nouvelle série événement "Montmartre" réalisée par Louis Choquette.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1899. Céleste (Alice Dufour), danseuse de Cancan dans un cabaret de Montmartre, tente désespérément de retrouver le frère et la sœur dont elle a été séparée brutalement enfant quand leur père a été assassiné sous leurs yeux. Pour pouvoir payer Léon (Hugo Becker), l’inspecteur chargé de les retrouver, elle n’a d’autre choix que de danser nue. Céleste devient ainsi la première effeuilleuse de Paris et fait scandale bien malgré elle. De spectacle en spectacle, à mesure qu’elle prend de l’assurance, une nouvelle vie s’offre à elle, mais les démons de son passé ne cessent de la rattraper.

Arsène (Victor Meutelet), jeune ingénieur automobile issu des beaux quartiers, s’apprête à reprendre les rênes de l’usine de son père. Promis à un bon parti et à une vie toute tracée, il ne se résout pas à honorer un mariage de convenance alors qu’il aime secrètement les hommes. Il prend alors le risque de s’opposer à son père et rompt subitement ses fiançailles, ignorant qu’il va ainsi déterrer un lourd secret bouleversant toutes ses certitudes.

Rose (Claire Romain), jeune blanchisseuse des faubourgs, très amoureuse, se prépare à fonder une famille avec son fiancé. Mais son rêve est de courte durée lorsqu’il la conduit en réalité dans une maison close où elle est enfermée. Rose parvient à s’enfuir mais, poursuivie par ses souteneurs, elle se jette dans la Marne et se retrouve entre la vie et la mort.



Aucun de nos trois héros ne sait alors que les liens du sang les relient.

Aucun d’eux ne sait encore que tout ne fait que commencer… et que leur destin reste à écrire, ensemble, sous le ciel de Montmartre.

Résumé des épisodes de la troisième soirée

21:10 Épisode 5

Alors qu'elle découvre des incohérences sur la mort de son père, Céleste est convaincue qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un suicide.

Rose, rattrapée par son passé, est démasquée par la mère de Charles.

Arsène, aidé d'Octave, tente de battre un record de vitesse pour sauver son projet et trouver des investisseurs.

22:10 Épisode 6

Alors qu'elle interroge une ancienne institutrice de Saint Loup, Céleste découvre un nouveau suspect qui pourrait être lié au meurtre de son père.

Victime de préjugés, Arsène est sur le point de perdre un contrat majeur.

Rose apprend une très bonne nouvelle et se hâte d'écrire à Charles pour lui annoncer.