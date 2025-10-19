"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 octobre 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 20 au 24 octobre 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 20 octobre 2025 • Épisode 1774

Tandis que la vérité sur la pénurie d’eau éclate enfin, Charles a l’impression qu’Eliott prépare un nouveau coup.

Mardi 21 octobre 2025 • Épisodes 1775

Alors qu’Elodie prend sur elle pour faire un pas en direction de Léo, de son côté, Muriel ne veut pas se résoudre à laisser tomber Eliott.

Mercredi 22 octobre 2025 • Épisode 1776

Charles et Eve se retrouvent plongés en plein cauchemar. Quant à Louis et Thaïs, ils appréhendent de dire la vérité à Kira.

Jeudi 23 octobre 2025 • Épisode 1777

Eliott pousse Charles dans ses retranchements. De son côté, Louis n’accepte pas la fin de sa relation.

Vendredi 24 octobre 2025 • Épisode 1778

Suite aux récents évènements à la ferme, Ludo réussira-t-il à se faire entendre par les autres agriculteurs ? Quant à Léo, il perd espoir vis-à-vis de Pauline.