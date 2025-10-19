"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 octobre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 20 octobre 2025 • Épisode 1774
Tandis que la vérité sur la pénurie d’eau éclate enfin, Charles a l’impression qu’Eliott prépare un nouveau coup.
Mardi 21 octobre 2025 • Épisodes 1775
Alors qu’Elodie prend sur elle pour faire un pas en direction de Léo, de son côté, Muriel ne veut pas se résoudre à laisser tomber Eliott.
Mercredi 22 octobre 2025 • Épisode 1776
Charles et Eve se retrouvent plongés en plein cauchemar. Quant à Louis et Thaïs, ils appréhendent de dire la vérité à Kira.
Jeudi 23 octobre 2025 • Épisode 1777
Eliott pousse Charles dans ses retranchements. De son côté, Louis n’accepte pas la fin de sa relation.
Vendredi 24 octobre 2025 • Épisode 1778
Suite aux récents évènements à la ferme, Ludo réussira-t-il à se faire entendre par les autres agriculteurs ? Quant à Léo, il perd espoir vis-à-vis de Pauline.