"The Deal", mini-série inédite diffusée sur Arte jeudi 23 octobre 2025

Jeudi 23 octobre 2025 à 20:55, Arte débutera la diffusion de "The Deal", une mini-série inédite, un thriller diplomatique palpitant qui mêle habilement questions géopolitiques et enjeux personnels.

L'histoire en quelques lignes...

Avril 2015. Un "round de la dernière chance" réunit à Genève les États-Unis, l’Europe, la Russie et la Chine afin d’encadrer le programme nucléaire de l’Iran, soupçonné de vouloir se doter de l’arme atomique.

Cheffe du protocole suisse, Alexandra Weiss orchestre dans l’ombre ces négociations sous haute tension, sans se douter que des espions ont pour mission de les faire échouer.

Alors qu’Alexandra est propulsée à la tête de la mission suisse, un ingénieur iranien rejoint la table des négociations.

Guerre des nerfs

Injecter une intrigue sentimentale dans le cadre si formel de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien (depuis dénoncé par Donald Trump) tenait du pari risqué. The Deal le remporte haut la main grâce à un scénario efficace, qui évite l’écueil du didactisme et du jugement moral.

En voulant arracher son amant iranien au régime des mollahs, Alexandra Weiss, finement interprétée par Veerle Baetens, bouscule la traditionnelle neutralité helvétique. Les personnages qui l’entourent connaissent, eux aussi, leur lot d’épreuves : obligée de ménager l’allié israélien, la sous-secrétaire d’État américaine tente de préserver ses propres valeurs, héritées d’une mère malade et rescapée de la Shoah. Le ministre iranien, père d’une jeune fille emprisonnée, reste, lui, serré de près par les Gardiens de la révolution.

Loin de perdre le fil de la grande histoire, ces drames personnels soulignent au contraire, et c'est l'essence de la série, l’épaisseur et l’humanité de protagonistes parfois dépassés par la charge qu’ils occupent.

Un regard sur l'intime en temps de crise orchestré par le réalisateur suisse Jean-Stéphane Bron, remarquablement servi par l’interprétation de ses actrices et acteurs.

Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 23 octobre 2025 à partir de 20:55, les trois derniers jeudi 30 octobre 2025.

Épisode 1 • Miss Nobody

Alexandra Weiss, cheffe de la mission diplomatique suisse, est chargée de maintenir l'équilibre entre les parties. Mais des espions sont prêts à tout pour faire capoter l'accord…

Épisode 2 • L'ingénieur

Alexandra est bouleversée par l’arrivée inattendue d'un ingénieur iranien, Payam Sanjabi, brisé par la prison. Sous surveillance constante, il lui demande son aide pour fuir, tandis qu’un homme d’affaires trouble infiltre les coulisses de la diplomatie.

Épisode 3 • Guerre froide

Un tir de missile iranien sur Israël entrave les pourparlers. Pressions, espionnage et manipulations s’intensifient tandis qu’Alexandra trouve un moyen de rencontrer Sanjabi loin des regards.