"Astrid et Raphaëlle" : épisode inédit « La mort de Raphaëlle » vendredi 24 octobre 2025 sur France 2

Vendredi 24 octobre 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de la 6ème saison inédite de la série "Astrid et Raphaëlle" dans laquelle nos héroïnes ont fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

La saison 3 en quelques lignes...

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement dont elle a été victime ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico…

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Résumé de l'épisode de la première soirée

Épisode 6x01 • La mort de Raphaëlle

Raphaëlle est aux urgences, entre la vie et la mort, tandis qu'un célèbre youtubeur chasseur de fantômes est retrouvé mort chez lui, écrasé par une force mystérieuse. Entre expériences paranormales et escroqueries haut de gamme, l'enquête va mener sur la piste d’un mystérieux médium appelé Odin…