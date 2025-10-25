Les résumés de "Plus belle la vie" du 27 au 31 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 27 au 31 octobre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 27 octobre 2025 • Épisode 450

Une mystérieuse épidémie frappe les résidents, mobilisant les forces de police. Pendant ce temps, Louis reçoit des éloges pour son comportement exemplaire. Thomas, lui, s'apprête à reprendre son poste de barman après ses congés, impatient de retrouver son quotidien.

Mardi 28 octobre 2025 • Épisode 451

Une situation d'urgence est déclarée à la résidence, mettant les policiers à l'épreuve pour maintenir l'ordre. Leur intervention les mène à une découverte inattendue. Pendant ce temps, au quartier du Mistral, Ariane est confrontée aux conséquences de sa décision difficile, qui semble avoir des répercussions importantes.

Mercredi 29 octobre 2025 • Épisode 452

Un nouveau résident du Mistral se trouve en péril. Sur le point de partir, Louis demande l'assistance de Jennifer. Pendant ce temps, Ariane subit un incident fâcheux au Mistral, menaçant de révéler un secret qu'elle garde précieusement.

Jeudi 30 octobre • Épisode 453

Les enquêtes des médecins et des policiers piétinent, tandis que Jennifer prend une décision drastique. Pendant ce temps, au Pavillon des fleurs, Apolline déploie toute son ingéniosité pour persuader Luna.

Vendredi 31 octobre 2025 • Épisode 454

Les policiers font une découverte potentiellement cruciale. Surprenant son entourage, Jennifer prend l'initiative d'un départ précipité. Pendant ce temps, Djawad et Ariane ont une conversation explicative dans un endroit particulier.