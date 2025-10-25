"Montmartre" sur TF1, résumé des derniers épisodes diffusés lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

Lundi 27 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de sa nouvelle série événement "Montmartre" réalisée par Louis Choquette.

L'histoire en quelques lignes...

Paris, 1899. Céleste (Alice Dufour), danseuse de Cancan dans un cabaret de Montmartre, tente désespérément de retrouver le frère et la sœur dont elle a été séparée brutalement enfant quand leur père a été assassiné sous leurs yeux. Pour pouvoir payer Léon (Hugo Becker), l’inspecteur chargé de les retrouver, elle n’a d’autre choix que de danser nue. Céleste devient ainsi la première effeuilleuse de Paris et fait scandale bien malgré elle. De spectacle en spectacle, à mesure qu’elle prend de l’assurance, une nouvelle vie s’offre à elle, mais les démons de son passé ne cessent de la rattraper.

Arsène (Victor Meutelet), jeune ingénieur automobile issu des beaux quartiers, s’apprête à reprendre les rênes de l’usine de son père. Promis à un bon parti et à une vie toute tracée, il ne se résout pas à honorer un mariage de convenance alors qu’il aime secrètement les hommes. Il prend alors le risque de s’opposer à son père et rompt subitement ses fiançailles, ignorant qu’il va ainsi déterrer un lourd secret bouleversant toutes ses certitudes.

Rose (Claire Romain), jeune blanchisseuse des faubourgs, très amoureuse, se prépare à fonder une famille avec son fiancé. Mais son rêve est de courte durée lorsqu’il la conduit en réalité dans une maison close où elle est enfermée. Rose parvient à s’enfuir mais, poursuivie par ses souteneurs, elle se jette dans la Marne et se retrouve entre la vie et la mort.



Aucun de nos trois héros ne sait alors que les liens du sang les relient.

Aucun d’eux ne sait encore que tout ne fait que commencer… et que leur destin reste à écrire, ensemble, sous le ciel de Montmartre.

Résumé des épisodes de la quatrième soirée

21:10 Épisode 7

Céleste et Léon sont en désaccord et leur couple se fragilise.

Rose ne sent pas en confiance avec la Comtesse et décide de quitter le château.

De son côté, Arsène découvre d'énormes dettes dans l'héritage de son père et décide de renouer avec son frère.

Pendant ce temps, Léon réalise qu'un collègue corrompu pourrait être lié à l'enquête sur le père de Céleste.

22:10 Épisode 8

Céleste découvre enfin qui est le meurtrier de son père et met en place un plan audacieux pour le piéger le soir du réveillon.

Au même moment, Rose s'introduit au château de la Comtesse pour sauver Gustave, risquant tout dans une opération clandestine.

Arsène cherche quant à lui une solution pour vivre son histoire d'amour interdite.