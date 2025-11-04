recherche
Séries

La saison 2 de "Tom et Lola" diffusée sur France 3 à partir du 25 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 4 novembre 2025 300
La saison 2 de "Tom et Lola" diffusée sur France 3 à partir du 25 novembre 2025

Tom et Lola reviennent pour une nouvelle saison où les sentiments s’entremêlent et se réinventent. La seconde saison inédite sera diffusée sur France 3 à partir du mardi 25 novembre 2025.

Présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola font chacun face à un dilemme : ils doivent choisir entre leur histoire d’amour respective avec Cynthia et Guillaume et leur joyeuse cohabitation à la coloc. C’est l’un ou l’autre. Car, aux yeux de leurs conjoints, être d’un côté en couple et de l’autre en coloc avec son meilleur ami, c’est incompatible. Le modèle de Tom et Lola, ce cocon qu’ils ont mis tant d’efforts à construire, et qui leur permet d’être les plus authentiques versions d’eux-mêmes, est soudainement mis à l’épreuve. La société classifie, aime les cases. Or, la relation de Tom et Lola défie tout cela.

Dans cette saison 2, nos protagonistes vont tenter de se conformer aux attentes de la société en normalisant leurs relations amoureuses. Mais pour tous les deux, cette tentative de rentrer dans le moule en mode « méthode Coué » va inéluctablement se transformer en désenchantement.

Car si Tom et Lola incarnent profondément leur époque, c’est justement parce qu’ils ne peuvent pas mettre des étiquettes sur leurs relations. Et redéfinissent sans cesse les contours de l’amitié et de l’amour, du couple et du célibat. À quoi bon s’enfermer dans un statut social si ça implique de renoncer à qui on est vraiment ? Depuis quand les sentiments entre les hommes et les femmes sont-ils – mais surtout doivent-ils – être sans ambivalence ?

Cette saison 2 est construite comme un chassé-croisé entre deux amis tiraillés entre leur désir de retenter l’expérience du couple et leur besoin de rester fidèles à eux-mêmes. Tom et Lola arriveront-ils à s’émanciper l’un de l’autre alors qu’ils s’attirent comme des aimants ? Ces deux âmes sœurs finiront-elles un jour par s’avouer qu’au fond, elles sont tout simplement faites pour être ensemble ?

Cette seconde saison se compose de 12 épisodes. 

Dernière modification le mardi, 04 novembre 2025 21:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;On n'est pas d'accord !&quot; : nouvel inédit le 26 novembre 2025 sur M6, voici les cas qui seront traités

"On n'est pas d'accord !" : nouvel inédit le 26 novembre 2025 sur M6, voici les cas qui seront traités

04 novembre 2025 - 20:58

Sur le même thème..

&quot;Les évaporés&quot;, une mini-série en tournage pour France Télévisions à Nantes

"Les évaporés", une mini-série en tournage pour France Télévisions à Nantes

04 novembre 2025 - 15:30

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

"La grande librairie" mercredi 5 novembre 2025, les invités reçus par …

03 novembre 2025 - 20:10 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...