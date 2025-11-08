Les résumés de "Ici tout commence" du 10 au 14 novembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 10 au 14 novembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 10 novembre 2025 • Épisode 1303

À L'hôtel, Teyssier lève le voile sur Clotilde. Face à Anaïs, Tom veut faire ses preuves. De son côté, Gary donne sa parole à Pénélope.

Mardi 11 novembre 2025 • Épisode 1304

Andréa met Clotilde en garde. Chez les Lanneau, Fleur fait place nette. À la coloc, Billie et Anaïs font la fine bouche.

Mercredi 12 novembre 2025 • Épisode 1305

Face à Hector, Clotilde crache le morceau. Gaëtan veut mettre Alice dans sa poche. Chez les Lanneau, Solal et Lionel trouvent un terrain d'entente.

Jeudi 13 novembre 2025

Pas de diffusion. La direction de l'Information du Groupe TF1 se mobilise pour commémorer les 10 ans des attentats simultanés, perpétrés par trois commandos terroristes islamistes dans plusieurs lieux à Paris et au Stade de France, le 13 novembre 2015

Vendredi 14 novembre 2025 • Épisode 1306

Avec Teyssier, Hector impose ses règles. De son côté, Billie cherche son ange gardien. Angèle révèle le pot aux roses à Alice.