La saison 2 de "Will Trent" diffusée sur TF1 à partir du mercredi 3 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 11 novembre 2025 279
Mercredi 3 décembre 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série "Will Trent" avec Ramón Rodríguez.

Présentation de la saison 2

La saison 2 continue de suivre l'agent spécial Will Trent du Georgia Bureau of Investigation (GBI), un enquêteur brillant, mais dyslexique et marqué par son enfance passée dans le système d'accueil d'Atlanta.

Cette saison s'annonce plus sombre, Will étant hanté par ses souvenirs et ses hallucinations liées à son passé.

Les relations personnelles des personnages sont mises à l'épreuve. L'intrigue met notamment l'accent sur Angie Polaski, la détective avec qui Will entretient une relation complexe.

Les épisodes de la première soirée

Deux épisodes seront diffusés à la suite chaque mercredi soir.

21:10 Épisode 2x01 La fille du capitaine Wagner

Alors que les menaces à l'encontre d'Amanda s'intensifient, Will enquête et réduit la liste des suspects potentiels.

Amanda doit faire face à son passé, tandis qu'Ormewood est en difficulté en l'absence de Gina.

22:00 Épisode 2x01 De la même famille

Will retrouve un parent perdu de vue depuis longtemps et découvre des similitudes inattendues.

Le GBI et l'APD enquêtent sur le meurtre d'un juge.

Faith et Luke se rapprochent.

 

 

Publié dans Séries
Suivez nous...