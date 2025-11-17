recherche
Séries

"Laëtitia" : la mini-série sur l'affaire « Laëtitia Perrais » à revoir sur NOVO 19 mercredi 19 novembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 17 novembre 2025 83
"Laëtitia" : la mini-série sur l'affaire « Laëtitia Perrais » à revoir sur NOVO 19 mercredi 19 novembre 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur NOVO 19 à partir de mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, la mini-série en 6 épisodes “Laëtitia” adaptée de l’enquête d’Ivan Jablonka, « Laëtitia ou la fin des hommes » aux Éditions du Seuil.

Réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, cette mini-série revient sur une tragédie qui, loin d’être un simple fait divers, a bouleversé les Français et mis en lumière à la fois les fragilités liées à l’adolescence et les ressorts souvent invisibles d’une violence ordinaire.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, à La Bernerie-en-Retz, non loin de Pornic, une jeune fille de 18 ans, Laëtitia, est victime d'un terrible meurtre. Sur le thème de « l'Ange et le Monstre », la presse donne aussitôt à l'affaire un retentissement spectaculaire. Le public se passionne et transforme la victime en icône.

Ce fait divers « trahit » le monde dans lequel il se produit. C'est aussi un portrait détaillé de la France du début du XXIe siècle.

« L'affaire Laëtitia » ne montre pas seulement la sauvagerie de la mort de la jeune fille, il évoque aussi une violence ordinaire, quotidienne, presque invisible.

21:10 Épisode 1

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia, 18 ans, disparaît près de Pornic, en Bretagne. Son scooter est retrouvé au petit matin renversé juste devant la maison.

Très vite l'enquête de la gendarmerie va reconstituer les dernières heures de la jeune fille et mener à l'arrestation de Tony Meilhon. Mais s'ils ont la certitude d'avoir identifié le responsable, les enquêteurs ne retrouvent toujours pas le corps.

La famille de Laëtitia et notamment sa soeur jumelle, Jessica, va tout mettre en oeuvre pour découvrir la vérité...

La police va enquêter sur le trentenaire criminel mais également sur le passé des deux jeunes filles, chargé de lourds traumatismes...

22:05 Épisode 2

L'enquête de la gendarmerie progresse et la thèse de l'enlèvement et de la séquestration est privilégiée, d'autant que Laëtitia aurait envoyé un message la nuit de sa disparition confirmant cette hypothèse.

L'arrestation, de Tony Meilhon, individu dangereux et violeur récidiviste, donne l'espoir de retrouver la victime vivante.

Béatrice Prieur, qui a suivi les jumelles tout au long de leur placement en famille d'accueil, rend visite à Jessica. Tourmentée, la jeune fille veut obtenir des réponses.

23:05 Épisode 3

La famille de Laetitia est totalement bouleversée par sa disparition, en particulier sa sœur jumelle Jessica.

Les gendarmes tentent de reconstituer les dernières heures de la jeune fille afin de comprendre ce qui lui est arrivé.

Avec : Marie COLOMB (Laetitia), Yannick CHOIRAT (Frantz Touchais), Sam KARMANN (Gilles Patron), Kevin AZAÏS (Franck), Noam MORGENSZTERN (Tony Meilhon), Clotilde MOLLET (Michelle Patron), Alix POISSON (Béatrice Prieur), Guillaume MARQUET (Loïc Nallet), Cyril DESCOURS (Juge Martinot), François RAISON (Procureur Ronsin).

Les trois derniers épisodes de la série seront diffusés sur NOVO 19 mercredi 26 novembre 2025 à partir de 21:10.

Dernière modification le lundi, 17 novembre 2025 14:34
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le spectacle &quot;Passé simple&quot; de Pablo Mira diffusé sur TMC mercredi 19 novembre 2025

Le spectacle "Passé simple" de Pablo Mira diffusé sur TMC mercredi 19 novembre 2025

17 novembre 2025 - 14:07

Sur le même thème..

&quot;Désenchantées&quot; mercredi 19 novembre 2025 : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2

"Désenchantées" mercredi 19 novembre 2025 : résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2

17 novembre 2025 - 10:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par…

17 novembre 2025 - 11:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...