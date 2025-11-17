"Laëtitia" : la mini-série sur l'affaire « Laëtitia Perrais » à revoir sur NOVO 19 mercredi 19 novembre 2025 (vidéo)

À voir ou à revoir sur NOVO 19 à partir de mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, la mini-série en 6 épisodes “Laëtitia” adaptée de l’enquête d’Ivan Jablonka, « Laëtitia ou la fin des hommes » aux Éditions du Seuil.

Réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, cette mini-série revient sur une tragédie qui, loin d’être un simple fait divers, a bouleversé les Français et mis en lumière à la fois les fragilités liées à l’adolescence et les ressorts souvent invisibles d’une violence ordinaire.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, à La Bernerie-en-Retz, non loin de Pornic, une jeune fille de 18 ans, Laëtitia, est victime d'un terrible meurtre. Sur le thème de « l'Ange et le Monstre », la presse donne aussitôt à l'affaire un retentissement spectaculaire. Le public se passionne et transforme la victime en icône.

Ce fait divers « trahit » le monde dans lequel il se produit. C'est aussi un portrait détaillé de la France du début du XXIe siècle.

« L'affaire Laëtitia » ne montre pas seulement la sauvagerie de la mort de la jeune fille, il évoque aussi une violence ordinaire, quotidienne, presque invisible.

21:10 Épisode 1

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia, 18 ans, disparaît près de Pornic, en Bretagne. Son scooter est retrouvé au petit matin renversé juste devant la maison.

Très vite l'enquête de la gendarmerie va reconstituer les dernières heures de la jeune fille et mener à l'arrestation de Tony Meilhon. Mais s'ils ont la certitude d'avoir identifié le responsable, les enquêteurs ne retrouvent toujours pas le corps.

La famille de Laëtitia et notamment sa soeur jumelle, Jessica, va tout mettre en oeuvre pour découvrir la vérité...

La police va enquêter sur le trentenaire criminel mais également sur le passé des deux jeunes filles, chargé de lourds traumatismes...

22:05 Épisode 2

L'enquête de la gendarmerie progresse et la thèse de l'enlèvement et de la séquestration est privilégiée, d'autant que Laëtitia aurait envoyé un message la nuit de sa disparition confirmant cette hypothèse.

L'arrestation, de Tony Meilhon, individu dangereux et violeur récidiviste, donne l'espoir de retrouver la victime vivante.

Béatrice Prieur, qui a suivi les jumelles tout au long de leur placement en famille d'accueil, rend visite à Jessica. Tourmentée, la jeune fille veut obtenir des réponses.

23:05 Épisode 3

La famille de Laetitia est totalement bouleversée par sa disparition, en particulier sa sœur jumelle Jessica.

Les gendarmes tentent de reconstituer les dernières heures de la jeune fille afin de comprendre ce qui lui est arrivé.

Avec : Marie COLOMB (Laetitia), Yannick CHOIRAT (Frantz Touchais), Sam KARMANN (Gilles Patron), Kevin AZAÏS (Franck), Noam MORGENSZTERN (Tony Meilhon), Clotilde MOLLET (Michelle Patron), Alix POISSON (Béatrice Prieur), Guillaume MARQUET (Loïc Nallet), Cyril DESCOURS (Juge Martinot), François RAISON (Procureur Ronsin).

Les trois derniers épisodes de la série seront diffusés sur NOVO 19 mercredi 26 novembre 2025 à partir de 21:10.