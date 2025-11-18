"Meurtres en Corrèze" à revoir sur France 3 jeudi 20 novembre 2025

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Meurtres en Corrèze", réalisé par Adeline Darraux, avec Arié Elmaleh, Carole Bianic et Joyce Jonathan.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la ville de Tulle, comme chaque année, des processionnaires et pénitents portent la statue de Saint Jean, qui aurait vaincu la grande peste au XIVe siècle. Mais, ce soir-là, en marge de la procession, on retrouve assassiné Manuel Marquis, un artiste local qui s’est fait un nom dans l’art contemporain.

La capitaine Lena Ribeiro, enfant du pays, est en charge de l’enquête. Seulement, elle est obligée de collaborer avec Axel Zeller un commandant de la SRPJ de Bordeaux, son ancien grand amour, qu’elle n’avait pas revu depuis treize ans.

Autant dire que la collaboration entre les deux s’avère difficile pour une enquête qui ne l’est pas moins. En effet, le chiffre 9 gravé sur le front de la victime laisse penser que son meurtre n’est que le début d’une série macabre…

Avec : Arié Elmaleh, Carole Bianic, Joyce Jonathan, Jean-Claude Drouot, Olivier Benard et Jennifer Maria.