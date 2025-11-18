recherche
Séries

"Meurtres en Corrèze" à revoir sur France 3 jeudi 20 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 18 novembre 2025 156
"Meurtres en Corrèze" à revoir sur France 3 jeudi 20 novembre 2025

Jeudi 20 novembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Meurtres en Corrèze", réalisé par Adeline Darraux, avec Arié Elmaleh, Carole Bianic et Joyce Jonathan.

L'histoire en quelques lignes...

Dans la ville de Tulle, comme chaque année, des processionnaires et pénitents portent la statue de Saint Jean, qui aurait vaincu la grande peste au XIVe siècle. Mais, ce soir-là, en marge de la procession, on retrouve assassiné Manuel Marquis, un artiste local qui s’est fait un nom dans l’art contemporain.

La capitaine Lena Ribeiro, enfant du pays, est en charge de l’enquête. Seulement, elle est obligée de collaborer avec Axel Zeller un commandant de la SRPJ de Bordeaux, son ancien grand amour, qu’elle n’avait pas revu depuis treize ans.

Autant dire que la collaboration entre les deux s’avère difficile pour une enquête qui ne l’est pas moins. En effet, le chiffre 9 gravé sur le front de la victime laisse penser que son meurtre n’est que le début d’une série macabre…

Avec : Arié Elmaleh, Carole Bianic, Joyce Jonathan, Jean-Claude Drouot, Olivier Benard et Jennifer Maria.

Dernière modification le mardi, 18 novembre 2025 09:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Y'a que la vérité qui compte&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

"Y'a que la vérité qui compte" jeudi 20 novembre 2025 sur W9 avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine

18 novembre 2025 - 11:24

Sur le même thème..

La série espagnole &quot;Los años nuevos&quot; diffusée sur Arte jeudi 20 novembre 2025

La série espagnole "Los años nuevos" diffusée sur Arte jeudi 20 novembre 2025

18 novembre 2025 - 11:08

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par…

17 novembre 2025 - 11:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...