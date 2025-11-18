La série espagnole "Los años nuevos" diffusée sur Arte jeudi 20 novembre 2025

Jeudi 20 novembre 2025 à partir de 20:55, Arte diffusera les cinq premiers épisodes de "Los años nuevos", une série espagnole qui explore la relation amoureuse d'un couple, Ana et Óscar, sur une décennie.

Sur la trame d’un (grand) amour ordinaire, Rodrigo Sorogoyen orchestre sur une décennie une délicate chronique sentimentale dont l’originalité de ton tient d’abord à la structure narrative fragmentaire.

Donnant rendez-vous aux protagonistes à chaque Saint-Sylvestre pour un état des lieux de leur relation, le réalisateur étire le temps pour mieux le concentrer en vingt-quatre heures, au fil de longs plans-séquences au réalisme sidérant de justesse.

Filmés au cœur de leur quotidien et de leur intimité, la libre et lumineuse Ana et l’intranquille Óscar prennent vie comme des figures étrangement familières pour composer un attachant couple de millenials, troublant de vérité dans les échanges comme dans les scènes d’amour. Alors que les années passent et que la jeunesse s’enfuit dans un parfum de nostalgie, les démons intérieurs des deux personnages se font jour, orientant leurs fragiles trajectoires.

L’amour d’Ana qui se cherche et d’Óscar qui se méfie, formidablement incarnés par Iria del Río et Francesco Carril, navigue et résiste dans les méandres de leur psyché, sous le regard de proches, tous campés avec finesse. L’anatomie d’un couple dans une série émouvante, au romantisme moderne.

20:55 • Épisode 1

Madrid, 31 décembre 2015. Óscar, tout juste 30 ans, fête le Nouvel An dans une discothèque avec son ex-petite amie, Vero, sans avoir fait le deuil de leur relation. Ana, 30 ans elle aussi, travaille comme serveuse dans la boîte. À la fermeture, l’un et l’autre se retrouvent dans un bar, avant de finir la nuit chez des amis d’Ana, avec Guille, le meilleur ami d’Óscar. Ils se racontent leur vie et leurs rêves. Ana, journaliste de formation en quête de vocation, voudrait tenter sa chance à Vancouver. Médecin interniste, Óscar, lui, espère un autre contrat que celui qui lui vaut un salaire de misère aux urgences. Au petit matin, quelqu’un propose d’aller voir la mer à Valence, mais l’échappée tourne court et le duo marche jusqu’à l’appartement d’Óscar.

21:50 • Épisode 2

31 décembre 2016. Ana et Óscar, devenus amis, se retrouvent au dîner de la Saint-Sylvestre organisé à la montagne par Guille et sa compagne Ali, qui ont eu un bébé. Leur couple de copines, Palo et Ros, sont aussi de la partie. Óscar est à nouveau avec Vero, mais leur relation n’est pas fluide. Quant à Ana, elle sort depuis cinq mois avec Javi. En attendant Eduardo, le père d'Óscar, en retard, la fête commence avec un jeu de la vérité qui met au jour les tensions. Au fil de la soirée, Ana et Óscar ne peuvent que constater l’évidence de leur complicité.

22:30 • Épisode 3

1er janvier 2018. En couple depuis dix mois et amoureux, Óscar et Ana savourent le bonheur d’être ensemble, malgré une terrible gueule de bois après la fête de la veille. Dans l’appartement en désordre d’Ana, ils n’ont qu’un programme : passer la journée au lit, faire l’amour, se régaler et visionner des films. Mais Ana doit sortir pour récupérer auprès d’un vendeur le cadeau qu’elle s’apprête à offrir à Óscar. Dans sa rue, elle découvre que tous les véhicules ont été vandalisés. Le premier d’une série d’incidents qui perturbe le farniente prévu et finit par entamer leur humeur.

23:10 • Épisode 4

31 décembre 2018. Óscar et Ana ont emménagé ensemble depuis six mois pour le meilleur. Seule ombre au tableau, Ana, tentée par une opportunité d’emploi à Édimbourg, l’a refusée non sans regrets, car Óscar ne souhaitait pas partir. Cette année, le couple a réuni pour la Saint-Sylvestre Isabel et Fernando, les parents d'Ana, et Carmen, la mère d'Óscar, autour d’un dîner préparé par Ana. Ils présentent les règles de leur cohabitation réussie.

23:50 • Épisode 5

31 décembre 2019. Tout juste débarqués à Berlin, Ana et Óscar traversent la ville sous la neige en taxi. Offerte par Óscar, l’escapade a aussi pour but de resserrer leurs liens, fragilisés ces derniers mois. Lui préférerait un séjour en tête à tête, mais Ana en profite pour revoir des amis de la fac. Admis le soir dans un célèbre club techno, et sous l’emprise d’ecstasy, ils dansent jusqu’à la transe. Mais l’euphorie vire à l’angoisse pour Óscar.

Les cinq derniers épisodes de la série seront diffusés sur Arte jeudi 27 novembre 2025 à partir de 20:55.