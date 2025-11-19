recherche
"Astrid et Raphaëlle" vendredi 21 novembre 2025 sur France 2, résumé de l'épisode inedit diffusé

Vendredi 21 novembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera le cinquième épisode inédit de la 6ème saison de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Sara Mortensen et Lola Dewaere. 

Astrid et Raphaëlle reviennent pour une nouvelle salve d’énigmes plus mystérieuses que jamais ! Parapsychologie, fétiche africain, théorie mathématique, guillotine, procès homérique et même le Diable en personne… Nos enquêtrices vont avoir fort à faire alors que de grands chamboulements surviennent dans leurs vies personnelles.

La saison 3 en quelques lignes...

Comment Raphaëlle va-t-elle gérer les conséquences de l’empoisonnement dont elle a été victime ? Traumatisée et diminuée, elle va devoir réinventer son quotidien aussi bien que son lien avec Astrid et Nico

Investie comme jamais auprès de sa meilleure amie, Astrid se rend compte qu’elle est suivie par un mystérieux inconnu. Elle découvre bientôt qu’il est lié à la famille de Tetsuo. Ce dernier est-il vraiment celui qu’il prétend être ? L’heure de vérité a sonné pour les couples de nos deux enquêtrices.

Résumé de l'épisode de la cinquième soirée

Épisode 6x05 Coup(s) de théâtre

Astrid et Raphaëlle assistent au procès d’un homme accusé d’avoir tué sa femme, dont le corps n’a jamais été retrouvé.

Lorsque de nouveaux éléments de l’enquête viennent rebattre les cartes, le procès prend une tournure inattendue…

