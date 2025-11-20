"Le voyageur" : résumé des épisodes rediffusés par France 3 samedi 22 novembre 2025

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir deux épisodes de la série "Le voyageur" avec Bruno Debrandt.

Tom Bareski est un commandant de police en disponibilité. Il continue de faire son travail, en marge de la procédure, en enquêtant sur des affaires non élucidées. Quelques années auparavant, le capitaine Kandinsky avait fait la rencontre du « Voyageur ». Après la mort de ce dernier, il décide de se mettre, lui aussi, en disponibilité de la police et de mener ses propres enquêtes.

Un nouveau héros qui prend la relève du commandant Bareski et poursuit la mission que ce dernier s’était donnée : rendre justice à des familles démunies, désespérées de ne pas connaître la vérité sur la disparition d’un proche.

21:10 Épisode 2x04 Au bout de la nuit

Alors qu'il gare son véhicule sur le parking d'un hôtel en Centre-Val de Loire, Laurent se fait interpeller par Justine. Cette jeune attachée commerciale l'accuse de l'avoir harcelée sur la route en fin d'après-midi. Laurent nie cette attaque, ce qui mène à une violente dispute.

Le lendemain matin, le corps de Justine est retrouvé dans sa chambre. N'ayant aucun doute sur la piste de l'assassinat, la police arrête Laurent, filmé par les caméras de surveillance de l'hôtel en train de quitter la chambre de la victime à l'heure supposée du crime.

Est-ce que Yann Kandinsky saura prouver l'innocence de son frère ?

22:40 Épisode 2x02 La vallée de la peur

Yann Kandinsky s'est mis au vert. Mais lorsqu'il apprend qu'Yves Cesnoz a été remis en liberté et qu'il est de nouveau accusé de la disparition d'une jeune femme, Angélique Martin, le Voyageur lève le camp pour se rendre au Pays basque.

En 2001, Cesnoz avait écopé d'une lourde peine pour le meurtre de Juliette Lemoine, une jeune femme assassinée une semaine après son enlèvement. Mais Kandinsky n'avait jamais cru à la culpabilité de Cesnoz.

Angélique ayant disparu trois jours plus tôt, il est donc encore possible de la tirer des griffes de son ravisseur et d'identifier enfin le vrai meurtrier.