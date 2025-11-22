Les résumés de "Plus belle la vie" du 24 au 28 novembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 24 novembre 2025 • Épisode 470

Dans l'enquête, une disparition inquiétante met tout le monde en alerte. Chloé, quant à elle, fait une surprenante proposition à Baptiste. Dans un moment important, Apolline cherche à renouer contact avec une personne qui lui est chère.

Mardi 25 novembre 2025 • Épisode 471

Les policiers remontent la piste envisagée par les Mistraliens. De leur côté, Chloé et Baptiste se heurtent à un dernier obstacle avant la réalisation de leur projet. C'est le grand jour pour Apolline qui décide de commencer son traitement pour surmonter son vaginisme...

Mercredi 26 novembre 2025 • Épisode 472

Un événement dramatique vient rebattre les cartes de l'enquête et mène les policiers sur une nouvelle piste. Pendant ce temps, Louis doit continuer de ruser. Sur les recommandations de Nisma, Apolline fait une étrange demande à un ami.

Jeudi 27 novembre • Épisode 473

Au détour d'une conversation, Ariane réalise qu'un suspect leur a peut-être menti. Pour rendre service à Yolande, une résidente propose de garder Raphaël, mais ce n'est pas gagné. De son côté, Apolline reçoit une offre qui la fait douter...

Vendredi 28 novembre 2025 • Épisode 474

Grâce à de nouvelles informations, les policiers peuvent enfin agir. Au Pavillon des fleurs, Chloé se propose pour faire des ménages chez un client peu commode. C'est l'heure du test baby-sitting pour une résidente !