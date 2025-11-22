Les résumés de "Ici tout commence" du 24 au 28 novembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 24 novembre 2025 • Épisode 1312

Les Jourdain enterrent la hache de guerre avec L'institut. Avec Ninon, Pénélope ne veut pas partager. De son côté, Stanislas se libère d'un poids.

Mardi 25 novembre 2025 • Épisode 1313

Lors des examens, la brigade de Gary, Ninon et Pénélope bat de l'aile. A L'institut, Teyssier veut quitter la scène. A l'internat, Fleur rase les murs.

Mercredi 26 novembre 2025 • Épisode 1314

En cuisine, Gary et Ninon enfoncent le clou. Au Double A, Anaïs lâche la bride à Anouk. En salle, Fleur n'y voit que du feu.

Jeudi 27 novembre 2025 • Épisode 1315

A L'institut, Gary joue sur les deux tableaux. A l'hôtel, Jeanne envoie Carla et Gaspard à bonne école. De son côté, Malik assoit son autorité.

Vendredi 28 novembre 2025 • Épisode 1316

Dans la chambre de Gary, Ninon voit rouge. Face à Teyssier, Anaïs opine du chef. Pour sa part, Lionel conte fleurette.