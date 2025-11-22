recherche
"Menace imminente" lundi 24 novembre sur TF1, résumé des épisodes (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 147
Lundi 24 novembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de "Menace imminente", une mini-série en 6 épisodes avec Patrick Bruel et Natacha Lindinger.

L'histoire en quelques lignes...

Une légende du renseignement israélien, Zeev Abadi, est rappelé dans l'urgence pour mettre la main sur le traître qui a dérobé un logiciel extrêmement dangereux développé dans le plus grand secret par une branche de l’Armée israélienne, l'Unité 8200, et utilisé à Paris pour la première fois.

Cette mission l’amène à collaborer avec une flic française de l'antiterrorisme, Fleur Giroud, chargée d'élucider une étrange disparition survenue en plein jour, à l’aéroport Charles de Gaulle...

De Tel Aviv à Paris, deux enquêtes sous haute tension menées par deux agents au caractère bien trempé. Ils ont 72 heures pour percer ce mystère qui n’est en fait qu’une seule et même affaire. 72 heures d’enquête rendue plus intense encore par les liens que le duo avait tissés dans le passé

Résumé des épisodes diffusés au cours de la seconde soirée

Épisode 3

Abadi, qui a récupéré la carte micro-SD pour aider Giroud, tente de la faire décrypter par une ancienne connaissance, Elsa Atkine.

Abadi et Giroud se rendent compte que Karen est liée aussi bien au meurtre de Meidan, qu'à celui du journaliste russe.

Grâce à Oriana, une jeune femme de l'Unité 8200 qui aide Abadi à distance, ils trouvent la véritable identité de Karen, qui leur propose alors un marché : Tom contre la carte micro-SD.

Épisode 4

Karen n'a plus besoin de faire l'échange avec Giroud et Abadi car Elsa, qui travaille aussi avec Duran, a déjà récupéré la carte micro-SD. Mais Tom parvient à lui échapper et il est blessé.

Abadi découvre que Meidan a été tué par erreur et que la véritable cible était un certain Yeremy Yereminsky, qui travaille à l'unité d'écoute de l'armée israélienne. Mais il n'est pas le seul à le chercher ; Duran a déjà mis la main sur lui. En effet, Yeremy est en possession d'un enregistrement compromettant pour Duran et son patron, l'oligarque russe Rogov.
