Les résumés de "Demain nous appartient" du 24 au 28 novembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 24 au 28 novembre 2025.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 24 novembre 2025 • Épisode 2080

Pendant l'intervention des policiers, un coup de feu retentit. Au lycée, Bastien explose de rage. Sylvain se montre menaçant.

Mardi 25 novembre 2025 • Épisode 2081

La nouvelle de l'agression de Marceau se diffuse au lycée. Violette convoque Jordan pour lui annoncer sa décision. Les amis de Sylvain plaident sa cause auprès de Christelle.

Mercredi 26 novembre 2025 • Épisode 2082

Erica se rend au commissariat après le cambriolage de son appartement. Alex a un plan pour réconcilier Christelle et Sylvain. Gabriel change ses habitudes pour mettre toutes les chances de son côté.

Jeudi 27 novembre 2025 • Épisode 2083

Mélody fait entrave à l'enquête de police. Bart soupçonne le propriétaire du Spoon d'être responsable des rumeurs. Pour aider Kevin, Marguerite dépasse ses fonctions de professeure.

Vendredi 28 novembre 2025 • Épisode 2084

Georges subit les conséquences de ses actes. Arthur interroge Victor sur sa relation avec Lou. Marguerite prend son rôle très au sérieux.